Isabele Temoteo vai a Pernambuco assistir show de Xand Avião

Isabele Temoteo desembarcou, neste sábado de carnaval (02), em Recife. A esposa de Xand Avião foi com os filhos acompanhar as apresentações do marido na terra do frevo.

O cantor é uma das atrações do camarote Carvalheira na Ladeira em Olinda, Pernambuco. Anitta e Alceu Valença também participam da festa.

Nas redes sociais, Isabele mostrou a produção da make e do look de carnaval. Já Xand Avião publicou vídeos brincando com a esposa enquanto esta tentava fazer uma selfie.

Os filhos do casal, Enzo e Bebella, também foram para Pernambuco prestigiar o pai. A mãe divulgou fotos dos filhos, a caçula aderiu à fantasia.