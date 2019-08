Isabele Temoteo realiza viagem dos sonhos sem Xand Avião

A influenciadora digital Isabele Temoteo realizou uma viagem dos sonhos, assim afirmado por ela no instagram. Com um grupo de influenciadoras, ela viajou para Saint-Tropez na França, neste domingo (4). Edith Gomes e Jamile Lima, ex-dançarina do Aviões, estão entre os convidados da 'trip'.

"A caminho de uma viagem dos sonhos com um time muito especial! Partiu Saint-Tropez", publicou Isabele Temoteo.. Ela também dicas do que fazer na cidades para os seguidores do instagram. "Serão dias incríveis nesse destino surreal para apresentar uma coleção MA-RA-VI-LHO-SA!".



Veja fotos:

Confira imagens divulgadas pelas influenciadoras digitais Foto: Reprodução/Instagram

Jamile Lima também falou da felicidade em viajar. "Mais uma viagem incrível na companhia de pessoas especiais para um paraíso chamado Cote d’Azur... Tenho certeza que vocês vão se apaixonar por tudo, pois foi planejado nos mínimos detalhes especialmente para vocês!".