Isabele Temoteo curte show de Sandy & Junior em Nova York

Isabele Temoteo, esposa do cantor de forró Xand Avião, assistiu ao show da dupla Sandy & Junior nesta quarta-feira (2), no Barclays Center, em Nova York. A influencer está com mais cinco amigas na cidade dos sonhos.

Em Nova York há dois dias, Isabele tem compartilhado os passeios turísticos e as brincadeiras com as amigas pelas redes sociais. World Trade Center, Times Square e restaurantes, como o asiático Buddakan, estiveram no roteiro dos primeiros dias da viagem.

Na quarta (2), o show "Nossa História" de Sandy & Junior foi o evento que embalou a noite das garotas. Ao som de "Nada É Por Acaso", "Não Ter" e "Vamo Pulá", Isabele compartilhou os melhores momentos da apresentação nos stories do Instagram. Flagrados pela blogueira, o casal Klebber Toledo e Camila Queiroz estavam no mesmo show.

Esta é a segunda performance da dupla que Isabele Temoteo presencia este ano. Em julho, a influencer também curtiu o show que aconteceu em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará.