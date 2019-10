Irmãos Vavá e Márcio anunciam volta do grupo de pagode Karametade

Os irmãos Vavá e Márcio anunciaram nesta quarta-feira (23) o retorno do grupo Karametade. Nos anos 90, época marcada pela ascensão de grupos de pagode no Brasil, o Karametade ficou conhecido por seus hits, como "Morango do Nordeste", "Engraçadinha" e "Decisão".

O anúncio aconteceu durante uma entrevista ao programa The Noite, comandado por Danilo Gentili. A ideia dos gêmeos é que o grupo volte a se apresentar em 2020, relembrando também os sucessos do passado. A volta é uma comemoração aos 25 anos do grupo.