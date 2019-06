Irmão de Whindersson Nunes é esfaqueado durante assalto

Um dos irmãos de Whindersson Nunes, Hildevan Nunes, foi assaltado e atacado com uma faca na noite desta terça-feira (11), conforme publicado pelo humorista por meio do Twitter. O caso aconteceu em Teresina, segundo Harisson Nunes, também irmão do artista, que informou que Hildevan está bem e já foi medicado.

O comediante relatou que a vítima chegou a entregar o celular para o assaltante, mas mesmo assim foi golpeado. Além de Hidelvan e Harisson, o humorista ainda tem a irmã, Hagda Kerolayne.

Windersson mostrou indignação ao dizer que ninguém que passava fez nada, mesmo com a vítima pedindo ajuda.