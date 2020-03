Irmão de Daniel revela déficit de atenção do modelo e diz que ele pediu sigilo a família

Depois de Daniel sofrer muitas punições e perder estalecas no BBB 20, seu irmão, Tomás Lenhardt, revelou que o brother foi clinicamente diagnosticado com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) e que pediu a família para não tocar no assunto enquanto ele estiver confinado.

Em entrevista ao UOL, o irmão do modelo disse que o transtorno é a causa das infrações cometidas por Daniel na casa. "Com certeza [os erros de Daniel] tem relação [com o TDAH], pois vemos claramente que ele fica muito mal quando acontece isso, mesmo ele não querendo que aconteça. Ele pede desculpas, diz que vai se esforçar ao máximo para não acontecer e, por mais que diminua, às vezes acontece, é inevitável", disse.

A condição foi descoberta ainda na infância, mas hoje ele está "conseguindo se controlar bem com ajuda da ioga".

Na conta oficial de Daniel, Tomás falou sobre como a presença do irmão no BBB 20 chama atenção para o transtorno. "O que ele tem é um déficit de atenção e isso o faz sofrer muito. Estamos expondo pois as pessoas não conseguem entender o por quê ele é tão desligado. Quem sabe a passagem do Daniel no BBB sirva para que as pessoas que têm esse tipo de problema sejam menos julgadas por erros que cometem involuntariamente, né?! Há milhares de pessoas que sofrem com isso", disse.

Entenda o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade)

Segundo o site do Ministério da Súde, TDAH "é um transtorno neurobiológico de causas genéticas, caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação e impulsividade. Aparece na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a vida".

Na fase adulta, os sintomas são mais leves. Algumas atividades acabam ficando incompletas por causa do medo de não conseguir dar conta de tudo. A dificuldade em organizar e planejar o dia a dia também continuam presentes neste período.