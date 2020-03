Internet criou o hit do coronavírus com o desabafo de Cardi B

Você pode até estar cansado de ler ou ouvir falar sobre a atual pandemia de coronavírus, porém essa notícia pode lhe fazer mudar de ideia, pois surgiu nas redes sociais o hit do coronavírus. A música é um remix feito a partir do desabafo que Cardi B fez na quinta-feira (12), sobre o causador da covid-19.

A rapper americana reclamou em um vídeo publicado em seu Instagram que as pessoas estão fazendo piadas sobre uma doença, mas que ela está bastante assustada com a situação toda. "Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou com medo, estou com um pouco de medo. Essa m***a está me deixando em pânico! Muitos de vocês acham que é uma brincadeira, como eu estava pensando, só porque você acha que é mutante", disse.

E como os internautas responderam a isso? Isso mesmo, com memes! O DJ iMarkkeyz divulgou um remix produzido com a fala de Cardi B, que está sendo chamado no Brasil de "Hit do coronavírus".