Internautas pedem cancelamento de show de Márcia Fellipe em festa, após críticas a Irmã Dulce

Apesar de ter pedido desculpas, as críticas à canonização de Irmã Dulce por Márcia Fellipe ainda tem rendido nas redes sociais. Internautas no Twitter tem pedido o cancelamento de shows da cantora.

Márcia é atração confirmada na Festa da Luz 2020, evento tradicional em homenagem a Nossa Senhora da Luz que acontece na cidade de Guarabira, na Paraíba.

"Atenção, Prefeitura de Guarabira. Pelo desrespeito a Irmã Dulce e pela Festa da Luz ser da PADROEIRA, não queremos Márcia Fellipe na Festa da Luz de Guarabira", comentou um internauta na rede social.

Polêmica no Instagram

No entanto, a revolta na internet tem acontecido bem antes com o comentário da cantora nas redes sociais sobre a canonização da Santa Brasileira no domingo (13).

"Ajudar o próximo, sim! Mas não faz nenhum ser humano ser 'santo'. Santo só o senhor Jesus Cristo. Não se deixem enganar. 'E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará'. João 8:32", falou.

Após a série de comentários rebatendo a opinião dela, Márcia fez uma live para se defender das acusações. "Não falei sobre religião. Falei sobre o que a palavra nos diz. Muita coisa que a gente vê acontecendo no meio do mundo, ela é feita pelo homem".