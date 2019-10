Internautas apontam semelhança de novo namorado de Débora Nascimento com José Loreto

O dermatologista Luiz Perez é o novo companheiro da Débora Nascimento, de acordo com o site da revista Quem. A atriz chegou até mesmo a mencioná-lo quando participou do programa "Se Joga", da TV Globo. No instagram, usuários da rede social comentam a aparência do atual companheiro com o ex da atriz — o ator José Loreto.

"Só eu que achei uma cópia fraca do Zé Loreto", "Loreto de olho claro, com sorriso do João Vicente. Upgrade!", "Tirando o formato da boca ele lembra o outro, tb acharam?" foram alguns dos comentários postados nas redes sociais.

No programa da Rede Globo, Débora Nascimento respondeu à uma brincadeira na qual uma amiga pediu desconto em tratamentos estéticos. "Ele é dermatologista. Ele já disse que faz tudo o que ela quiser. Já cavou e conseguiu. Vai ficar como? Com colágeno, o tal do brilho (risos). Ele sempre dá umas dicas, comenta: 'aquela sua amiga poderia... Ou exagerou ali".