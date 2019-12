Integrantes do RBD registram reencontro após 11 anos do fim do grupo

Os fãs do grupo mexicano RBD, formado a partir da série de televisão, ganharam um grande presente nesta segunda-feira (23). Os integrantes, Anahí, Christian Chavez, Dulce María, Maite Perroni, Christopher von Uckerman e Alfonso Herrera, se reecontraram após 11 anos do fim da banda e registraram o momento. Os artistas postaram a foto do abraço coletivo nas redes sociais e declararam saudade na legenda.

Anahí usou a ferramenta para dizer que a união do grupo é "para sempre". Alfonso destacou que 11 anos se passaram desde a separação. Christopher agradeceu aos "irmãos e irmãs". Christian fez uma comparação com uma foto antiga. Maite e Dulce Maria resolveram escrever textos maiores e relataram detalhes do reencontro.

O momento não era esperado pelos fãs, pois alguns membros do RBD já falaram sobre períodos difíceis que passaram durante a atividade da banda. A possibilidade de uma volta aos palcos sempre foi descartada, mas nenhum dos seis revelou o motivo da recente reunião.