Instituto Myra Eliane e UFC realizam Concurso de Monografias; três autores serão premiados

O Instituto Myra Eliane (IME) realiza, em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), o Concurso de Monografias, que premia três trabalhos acadêmicos de todo o país. As inscrições seguem abertas até o dia 29 de maio.

Com o tema "Pequena História do Ceará – uma releitura da obra de Raimundo Girão", podem participar do processo seletivo universitários e pesquisadores que realizam monografias que fazem referências ou abordam aspectos da obra do historiador.

"O primeiro Concurso de Monografias foi um sucesso. Ler pesquisadores que se dedicaram ao estudo de obras e intelectuais cearenses é motivo de muito orgulho. É uma felicidade para nós ter a UFC como parceira na defesa da nossa história e no estímulo a novos intelectuais", ressalta Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane.

Os interessados devem fazer a inscrição pelo site do Instituto e entregar os textos até o dia 3 de agosto. Os três melhores autores serão premiados com R$ 10 mil e um iPhone, 1.º lugar; R$ 5 mil e um notebook, 2.º lugar e R$ 3 mil e um iPad, 3.º lugar.

Uma nova edição da obra do historiador cearense foi lançada em agosto de 2019 pelo IME e UFC, que trazem relatos de fatos que aconteceram no Ceará. O volume original foi publicado em 1953.

Desde a sua fundação, em 2016, o Instituto atua com o objetivo de estimular a educação intantil na promoção dos Valores Humanos.