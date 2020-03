Instituto Horácio Dídimo está com edital aberto para seleção de contos em homenagem a Nossa Senhora

Unir literatura e fé: esta é a tônica do concurso de contos promovido pelo Instituto Horácio Dídimo de Arte, Cultura e Espiritualidade, entidade fundada pela família de um dos mais importantes escritores cearenses.



O edital para seleção dos textos fica aberto até o dia 12 de abril e obedece a algumas normas. Dentre elas, a necessidade de as produções terem temática mariana, em homenagem a Nossa Senhora.

A proposta é que, ao término do processo, os contos selecionados (poderão ser até 50) componham a coletânea intitulada "Eu conto com Maria", difundindo a devoção ao importante símbolo da crença católica.

Cabe destacar que poderão se inscrever escritores a partir de doze anos de idade, sem limite de idade máxima, abrindo margem para que uma diversidade de públicos possa imprimir olhares sobre o tema.

Além disso, os contos devem ser escritos em Língua Portuguesa e serão avaliados pelos critérios de originalidade, criatividade, coerência e clareza. A comissão organizadora é especializada e escolhida pelo Instituto.

Critérios

As inscrições podem ser efetuadas gratuitamente, por meio de formulário online. Os textos não precisam ser inéditos e cada escritor(a) pode fazer a inscrição uma única vez, podendo enviar até três textos. Somente um texto, porém, será selecionado por autor.

A divulgação acontecerá no dia 1 de maio e o caráter da seletiva é não eleger vencidos e vencedores. Por isso, mediante decisão do Instituto, poderão ser conferidos, a título de cortesia, diplomas, certificados ou outro tipo de menção honrosa, sem nenhum custo para os participantes.

Arte de divulgação do concurso traz poema escrito por Horácio Dídimo

O Instituto Horácio Dídimo de Arte, Cultura e Espiritualidade exalta o trabalho do escritor falecido em 2018, atuando por meio de iniciativas que ampliem o alcance da legado literária de autoria dele. Entre as ações, estão publicações, concursos e cursos.

Trajetória

Poeta, ficcionista e ensaísta de incontornável importância, Horácio Dídimo atuou como advogado e foi professor de diversos colégios de Fortaleza, bem como do Departamento de Literatura e da Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará, onde ministrava as disciplinas de Literatura Brasileira e Literatura Infantil.

Além de participar do movimento concretista cearense e ser membro da Academia de Letras do Estado, dentre várias outras agremiações do gênero, escreveu inúmeros livros no campo de poesia, ensaio e literatura infantil, entre os quais se destacam "Tempo de Chuva", "Tijolo de Barro", "A palavra e a Palavra (Amor – palavra que muda de cor)" e "A nave de Prata".

Em homenagem ao escritor, a partir deste ano todos os dias 23 de março passam a ser oficialmente o Dia Estadual da Literatura Infantil no Ceará. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou em 2019 o projeto de lei 263/19, de autoria do deputado estadual Renato Roseno (PSOL), que instituiu a data, escolhida em homenagem ao aniversário do professor e autor.