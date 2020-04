Instituto Brasil Solidário realiza live sobre a importância da leitura durante a quarentena

Para promover entretenimento e solidariedade durante o período de isolamento social, o Instituto Brasil Solidário lançou o Projeto Diálogos IBS. Semanalmente, são realizadas lives sobre os mais variados temas. Nesta quinta-feira (16), às 16h, a programação traz bate-papo sobre a importância da leitura durante a quarentena.

A conversa virtual celebra o Dia Nacional do Livro Infantil e o Dia Mundial do Livro, comemorado no mês de abril, e conta com a participação da coordenadora de Livro, Leitura e Bibliotecas da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Goreth Albuquerque.

O bate-papo é realizado por meio da plataforma Zoom e aberto para as escolas atendidas pelos projeto da organização, amigos, familiares e comunidade interessada.

Outra ação desenvolvida pelo Instituto para promover a literatura é "30 Minutos pela Leitura", que envolve escolas de várias regiões do Brasil. O projeto consiste em incentivar uma "pausa literária" durante a terceira quarta-feira do mês para atividades de incentivo à leitura com ações dinâmicas, lúdicas e criativas.

Serviço

Projeto Diálogos IBS

Tema: A importância da literatura, do livro e da leitura em tempos de isolamento social

Dia 16/04, às 16h.

Reunião no Zoom, ID: 752 1375 8641