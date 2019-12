Instituto Beatriz e Lauro Fiuza realiza concerto gratuito no Cineteatro São Luiz

O Instituto Beatriz e Lauro Fiuza (IBLF) reúne no dia 7 de dezembro, às 16h, no Cineteatro São Luiz, o Septeto da Orquestra Jacques Klein, o Coral Vozes de Iracema e pianistas, grupos de referência do Programa de Música Jacques Klein (PMJK), em um concerto sob a maestria de Paulo Leniuson, e do regente Ismael Quirino.

Abordando o tema "Música ontem e hoje", o evento propõe um mergulho por alguns períodos e estilos da história da música. “Passar por todos esses estilos musicais representará a força e à atemporalidade da música, onde o ontem e o hoje se conectam, fazendo uma trilha sonora para todos nós através das melodias e canções que perpassam gerações”, afirma o Maestro Paulo Leniuson.

Assim como na edição de 2018, a edição deste ano também trará a participação especial de todas as frentes de atuação do Instituto no evento. Os atletas do Programa de Karatê Bushi No Te (BSNT) farão uma apresentação de Comitê, acompanhados pela composição "Em tempo de Kimê", do Maestro Leniuson.

Como empreendimento social do Instituto, a lojinha beneficente estará presente com novidades em produtos de papelaria, decoração criativa e camisaria personalizada. Os valores arrecadados na compra dos produtos serão revertidos em doações para a manutenção dos programas de atuação do IBLF, assim como os grupos de referência.

Serviço

Concerto "Música ontem e hoje"

Dia: 7 de dezembro

Horário: 16h

Local: Cineteatro São Luiz

Endereço: Rua Major Facundo, 500, Centro

Gratuito e aberto ao público