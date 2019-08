Inscrições para o VIII Edital das Artes seguem até o dia 9 de setembro

As inscrições para o VIII Edital das Artes, lançado pela Prefeitura de Fortaleza, estão abertas desde a última sexta-feira (9) e seguem até o dia 9 de setembro deste ano. Por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), o projeto deve investir cerca de R$ 4,1 milhões na arte da Capital.

De acordo com informações da Prefeitura, o valor do Edital será distribuído entre as seguintes linguagens: Artes Visuais, Moda, Fotografia, Audiovisual, Literatura, Música, Teatro, Dança, Circo, Cultura Tradicional Popular, Humor, Mídia Digital e Artesanato.

Como se inscrever

Para os interessados em realizar a inscrição, o cadastro das propostas deve ser feito no Mapa Cultural de Fortaleza. Após essa etapa, quando a proposta é concluída e enviada, ela deve ser impressa e assinada pelo proponente. Logo depois, precisa ser entregue junto aos documentos exigidos no Edital, em envelope lacrado, na Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFOR).

Com as incrições finalizadas, a abertura dos envelopes ocorrerá no dia 11 de setembro na sede da CLFOR. Enquanto isso, a tramitação do Edital pode ser acompanhada no canal e-compras, da Prefeitura, onde as etapas e notificações serão divulgadas.