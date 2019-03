Inscrições para o Prêmio Oceanos em Literatura iniciam nesta segunda-feira (18)

A edição 2019 do Prêmio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa estará com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (18), seguindo até o dia 14 de abril. Os vencedores serão anunciados em dezembro, em local a confirmar, e poderão ganhar, no total, R$ 250 mil – R$ 120 mil, para o primeiro colocado; R$ 80 mil, para o segundo, e R$ 50 mil para o terceiro.

Uma diversidade de gêneros – contemplando desde poesia e romance até conto, crônica e dramaturgia – pode ser inscrita no concurso, com a condição de os textos terem sido publicados de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, em qualquer lugar do mundo, seja em um país cujo idioma oficial seja o português ou não. Isso desde que a primeira edição das obras tenha sido escrita em língua portuguesa.

Podendo ser feitas pela editora ou pelo(a) autor(a), as inscrições podem ser feitas a partir de preenchimento da ficha de inscrição disponibilizada no site do Itaú Cultural; assinatura digital do Termo de Responsabilidade; e o anexo da obra inscrita em formato PDF, mesmo que tenha sido publicada apenas em versão impressa.

A curadoria desta edição é formada pela escritora e jornalista Isabel Lucas, de Portugal, a gestora Selma Caetano e o jornalista Manuel da Costa Pinto, ambos brasileiros. Por sua vez, todos os concorrentes serão avaliados em uma plataforma digital por um júri internacional, composto por poetas, escritores, críticos literários e professores dos países membros da CPL – Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Timor Leste.

Premiação

Neste ano, no lugar de contemplar quatro vencedores, o Oceanos priorizará três. A decisão foi tomada, conforme a organização do evento, para seguir o padrão estabelecido na grande parte das premiações do âmbito cultural, que optam pela universalidade do pódio de três lugares.

O processo de avaliação da competição é realizado em três etapas. Na primeira, o Júri de Avaliação elege as 50 obras semifinalistas entre os concorrentes, e escolhe, por votação, os membros dos júris subsequentes (Júri Intermediário e Júri Final). Na segunda etapa, o Júri Intermediário seleciona 10 finalistas dentre os 50 semifinalistas eleitos pelo júri anterior. Na terceira etapa, o Júri Final escolhe os 3 vencedores entre os 10 finalistas.

No ano passado, a poeta brasileira Marília Garcia ficou em primeiro lugar com a obra “Câmera Lenta”; na sequência, emplacaram troféus o romancista português Bruno Vieira Amaral, com “Hoje estarás comigo no paraíso”; o poeta português Luís Quintais, com “A noite imóvel”; e o poeta moçambicano Luís Carlos Patraquim, autor de “O deus restante”.





Serviço

Inscrições para o Prêmio Oceanos em Literatura em Língua Portuguesa 2019

De 18 de março a 14 de abril pelo site do Itaú Cultural