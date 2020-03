Inscrições para o 'Festival Cultura DendiCasa' começam na terça-feira (31) 

Na noite de sexta-feira (27), a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) anunciou que o Edital “Festival Cultura DendiCasa: Arte de Casa para o Mundo” será publicado na terça-feira (31). A partir dessa data, artistas e grupos já podem submeter seus projetos. As inscrições acontecem até 20 de abril.

O anúncio foi dado pelo secretário de cultura, Fabiano dos Santos Piuba, durante "live" realizada na página da secretária. A verba de R$ 1 milhão advém do Fundo Estadual da Cultura. Serão selecionados até 400 projetos com o valor fixo de R$ 2500. Cada artista pode apresentar um trabalho. Podem participar apenas pessoas físicas.

A previsão anterior da pasta era lançar o texto ainda na sexta-feira. Porém uma alteração na lei estadual 119/2012 ainda precisava ser votada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. 43 deputados participaram de sessão extraordinária via Sistema de Deliberação Remota (SDR). Por quase unanimidade (apenas quatro votos contra), a casa aprovou o projeto de lei complementar de n°01/20.

A mudança no texto do edital simplifica o processo de inscrição dos artistas, bem como os procedimentos de financiamento de projetos culturais. Por exemplo, dispensa abertura de conta bancária específica para participação no edital do 'Festival Cultura DendiCasa'. Com isso, a publicação da Mensagem em Diário Oficial já acontece na próxima segunda-feira (30).

Manifestações

O deputado Osmar Baquit (PDT) foi um dos que votou a favor da proposta. Ele destacou que a verba do edital já era algo previsto no Fundo Estadual da Cultura. “Dinheiro da cultura é para a cultura. Estamos falando de ajudar o trabalhador. O cara que trabalha em circo, de quem deixou de tocar nos bares da noite, o pessoal do teatro”, detalhou entre outros temas.

Para o Deputado Leonardo Araújo (MDB), a força do projeto é dar conforto à população. "Precisamos combater de forma firme e forte todo esse cenário de ansiedade e depressão de quem está ocioso, não por vontade própria, mas por uma catástrofe. Precisamos cuidar da saúde mental”.

Em nota, a Secult promete entregar no início da próxima semana uma pesquisa que avalia os impactos do COVID-19 no cenário artístico cultural do Estado do Ceará.

“Precisamos ter em vista que a grande maioria dos profissionais da cultura não tem renda fixa, são autônomos e dependem da execução de seus projetos. Existe toda uma cadeia produtiva impactada drasticamente pelo cenário em que nos encontramos, que vai do artista da ponta aos profissionais de apoio técnico, passando por produtores, empresas de produção, casas noturnas, espaços culturais, dentre outros.”, explicou a pasta.