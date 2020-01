Inscrições para curso online de escrita seguem até 6 de fevereiro

Escrever um livro ainda é o desejo de muitas pessoas. Algumas questões, contudo – como falta de estímulo, medo e desconhecimento de como trazer a obra à superfície – fazem com que esse processo não seja tão fácil de ser realizado. É justamente com a proposta de driblar esses entraves que o curso “#321escreva” surge.

A empreitada está com as inscrições abertas a partir desta sexta-feira (31) e segue até o dia 6 de fevereiro.

No total, a ideia é abraçar três componentes em um. Serão tratados os temas “Como vencer os vilões da escrita, desbloquear e ser mais criativo”, “Como planejar, estruturar e escrever seu livro” e “Como entender o mercado editorial e publicar seu livro”.

À frente do projeto está a escritora e professora cearense Vanessa Passos, que detém larga experiência no ramo da Escrita Criativa, tendo ministrado cursos para centenas de pessoas.

Ela também é detentora do canal Pintura das Palavras, com vasto material relacionado a escrita, literatura e mercado editorial.

No total, 70 vídeos serão disponibilizados para os estudantes do curso Foto: Bruna Sombra

Segundo Vanessa, “o curso terá uma linguagem simples e acessível, mesmo considerando o conteúdo teórico. Aprenderemos tudo com base em técnicas de escrita testadas e aprovadas por grandes escritores e professores de escrita criativa, numa evolução constante, com exercícios e materiais de apoio”.

Amplitude

Em números, são 70 vídeos com aulas em módulos, com material de apoio e textos complementares, com a praticidade de tudo ser conferido em casa.

Os cursos não são vendidos separadamente e o investimento renderá reflexões e práticas sobre “Você e sua autobiografia”, “Como escrever um conto e um romance”, “Fato e ficção, verdade e verossimilhança” e “Teias de conflitos entre os personagens”, entre vários outros temas.

“Ainda será possível testar por 7 dias e perceber a mudança que o curso vai poder fazer na escrita e na vida”, adianta Vanessa.

Serviço

Inscrições para o curso online de escrita “#321escreva”

Até o dia 6 de fevereiro por meio deste link. Investimento: R$ 557. Mais informações: (85) 98961.9171 (somente por WhatsApp)