Inscrições abertas para o 6º Festival Internacional de Circo do Ceará

Os preparativos para o 6º Festival Internacional de Circo do Ceará já começaram. As inscrições estão abertas até o dia 10 de julho para o evento que acontecerá de 8 a 21 de novembro em Fortaleza, Paracuru e São Gonçalo do Amarante. Para participar, artistas, grupos e companhias circenses devem se inscrever por meio do site do evento.

Espetáculos, performances e intervenções marcam a programação do Festival Internacional de Circo do Ceará, evento que já entrou no calendário de profissionais e aprendizes das artes circenses. Além das apresentações, oficinas são ministradas nas cidades.

O evento também recebe inscrições de propostas de atividades de formação. Criado em 2014, o Festival Internacional de Circo do Ceará tem a proposta de capacitar, difundir e integrar as diversas possibilidades do universo circense no Ceará.

Serviço

6º Festival Internacional de Circo do Ceará

Inscrições abertas de 10 de junho a 10 de julho.

O Festival acontecerá de 8 a 21 de novembro em Fortaleza, Paracuru e São Gonçalo do Amarante.

Regulamento e formulário de inscrições disponíveis no site do evento. As inscrições são gratuitas.

Mais informações: (85) 98870-0007