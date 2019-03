Ingressos para show de Sandy & Junior em Fortaleza chegam a ser revendidos por mais de R$ 3 mil

Após o inicio das vendas dos ingressos gerais para o show da dupla Sandy & Junior nesta sexta-feira (22), algumas das entradas adquiridas já chegam a ser revendidas por mais de R$ 3 mil.

Os valores aparecem no site StubHub, portal que faz a mediação de venda de ingressos entre pessoas.

Para o ingresso do tipo Frontstage meia entrada há três entradas disponibilizadas por R$ 3.190.

Até a publicação da matéria, ainda havia 17 ingressos para área de Frontstage, com valores a partir de R$ 715, e 25 bilhetes a partir de R$ 528, no setor Pista. Pelo menos um ingresso no valor de R$ 1.095 já havia sido vendido pelo site.

Show em Fortaleza

O show da dupla Sandy & Junior em Fortaleza acontece no dia 19 de julho no Centro de Eventos do Ceará. As vendas online esgotaram poucas horas depois de começarem a ser vendidos, à meia-noite desta sexta-feira (22).

Durante o dia, uma imensa fila de fãs se formou na área externa do Shopping Iguatemi. Muitas pessoas passaram a noite no local para conseguir chegar na frente e garantir os primeiros bilhetes.

Confira valores dos ingressos para a apresentação em Fortaleza:

Pista 1º lote - R$ 90 (meia) e R$ 180 (Inteira)

Pista 2º lote - R$ 100 (meia) e R$ 200 (Inteira)

Pista 3º lote - R$ 110 (meia) e R$ 220 (Inteira)

Frontstage 1º lote - R$ 140 (meia) e R$ 280 (Inteira)

Frontstage 2º lote - R$ 150 (meia) e R$ 300 (Inteira)

Frontstage 3º lote - R$ 160 (meia) e R$ 320 (Inteira)

Pacote Gold - R$ 350 (inclui entrada antecipada, água, credencial diferencial e acesso a passagem de som dos cantores)