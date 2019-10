Ingressos para "Fagner - O musical" serão distribuídos gratuitamente nesta terça-feira (8)

No próximo dia 13 de outubro, o cantor e compositor cearense Raimundo Fagner celebra 70 anos. Para comemorar, uma orquestra com 65 integrantes da Fundação Social que leva o nome do músico, além do próprio aniversariante, subirão ao palco do Cineteatro São Luiz. A distribuição de ingressos para essa festa é gratuita e acontece nesta terça-feira (8), das 10h às 18h30, na bilheteria do equipamento cultural que receberá a apresentação.

No dia, o público deve levar junto com o ingresso uma lata de leite ninho, ato simbólico para o acesso livre ao local. O espetáculo acontecerá às 18 horas do domingo (13) e contará com regência do maestro Eduardo Júlio Saboya. No repertório, estão 12 músicas escolhidas a partir das histórias das letras do artista, algumas delas escolhidas por ele mesmo, tais como “Amém, amém”, “Cavalo Ferro” e “Jardim dos Animais”.

A cidade de Orós também vai comemorar a vida de Fagner nesta data. Com a regência do maestro Raimundo Nonato, coordenador do núcleo musical da sede da Fundação daquele município, os estudantes vão se apresentar às 19 horas, na principal Praça Matriz.



Confira o repertório do musical em Fortaleza:



Último Pau-de-arara – Vicente Celestino ( Arranjo: Ezequiel Moreira

Amém amém – Fagner (Arranjo – Ezequiel Moreira)

Vaca Estrela e Boi Fubá – Patativa do Assaré (Arranjo: Eduardo Saboya)

Lembrança de um beijo – Acioly Neto (Arranjo: Ezequiel Moreira)

Azulejo – Fagner/Zeca Baleiro/Sérgio Natureza (Arranjo: Eduardo Saboya)

Borbulhas de Amor – Juan L Guerra/Ferreira Gullar/Fagner (Arranjo: Ezequiel Moreira)

Mucuripe – Fagner/ Belchior (Arranjo: Eduardo Saboya)

Cavalo Ferro – Fagner/Ricardo Bezerra (Arranjo: Ezequiel Moreira – adaptação: Eduardo Saboya)

Dezembros – Fagner/ Zeca Baleiro/ Fausto Nilo (Arranjo: Eduardo Saboya)

Guerreiro Menino – Gonzaguinha (Arranjo: Ezequiel Moreira)

Jardim dos Animais – Fagner/Fausto Nilo (Arranjo: Eduardo Saboya)

Pedras que cantam – Dominguinhos / Fausto Nilo (Arranjo: Lucile Horn / Ezequiel Moreira)



Serviço:

"Fagner - O Musical" em Fortaleza. Dia 13 de outubro, às 18h, no Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500, Centro). Distribuição de ingressos: Nesta terça-feira (8/10), das 10h às 18h30. Contato: (85) 3252-4138