Influenciadores digitais entram na casa do BBB e mostram novidades no cenário da 20ª edição

Com estreia programada para a próxima terça-feira, dia 21, o Big Brother Brasil abriu as portas da casa nesta sexta-feira (17) para um grupo de influenciadores digitais, que passaram a tarde mostrando nos perfis das redes sociais detalhes da decoração do cenário para a 20ª edição do programa.

Estiveram na casa nomes como Thaynara OG, Lore Improta, Maíra Medeiros, Blogueirinha e John Drops. Eles puderam conhecer o espaço externo da casa, mostrando detalhes como a piscina, o jardim e o Big Fone. Os influencers chegaram a entrar na parte interior da casa, depois de responderem perguntas sobre as edições anteriores. Contudo, não puderam levar os celulares para registrar mais detalhes.

Thaynara OG, Laura Brito e Lore Improta fazem pose ao lado da piscina do BBB 20Reprodução/Instagram Laura Brito mostra o novo Big FoneReprodução/Instagram Maíra Medeiros foi uma das influencers convidadas para entrar na casa do BBB 20Reprodução/Instagram Jade Seba fez imagens do espelho, refletindo parte do jardim da casaReprodução/Instagram Justin Neto também aproveitou a tarde na casa do BBB 20Reprodução/Instagram Blogueirinha também aproveitou a tarde na casa do BBB 20Reprodução/Instagram

Entre as novidades da decoração, a entrada da casa recebeu uma "calçada da fama", similar à de Hollywood, com os nomes de todos os vencedores das 19 edições anteriores.

Já o Big Fone agora tem uma estrela como base, que deverá ganhar iluminação diferente a cada vez que o aparelho tocar, trazendo surpresas para os participantes.

Neste sábado (18), os novos participantes serão revelados durante os intervalos da programação da TV Globo, a partir do programa Caldeirão do Huck.

Spoilers

A emissora já garantiu alguns spoilers e adianta que o time de moradores será formado por várias tribos e terá uma mescla entre anônimos inscritos e convidados famosos.

Além disso, tanto a decoração da casa quanto as provas serão remodeladas. Haverá releituras de clássicos de edições passadas para fazer com que o telespectador e o próprio morador da mansão relembre dos principais momento das 20 edições.

Uma nova dinâmica também ocorrerá entre os brothers. A prova do monstro receberá inspirações de edições anteriores, assim como o líder que terá mais poderes. Em contrapartida, os participantes terão novas formas de escapar do paredão, o que fará todos mudarem o jeito de acompanhar os desdobramentos do BBB.

Apesar dos spoilers iniciais, ainda há muitas dúvidas: será que terá casa de vidro? A volta do quarto branco? A emissora promete liberar mais detalhes ao longo dos próximos dias.

Celular dentro da casa

O uso de celular está permitido na nova edição do principal reality da Globo. Mas, como toda boa notícia tem seu lado ruim, não se trata de um aparelho comum. Os participantes terão acesso a um celular sem comunicação com o mundo exterior, que servirá apenas para ficarem atualizados sobre o que acontece na casa por meio do #FeedBBB.

Uma das novidades da temporada, o serviço funcionará como uma espécie de Instagram interno, em que os confinados poderão produzir pequenos vídeos e registros fotográficos com direito a stickers. As atualizações serão exibidas em tempo real em uma tela na sala de estar e nas redes oficiais do programa.

Outra novidade da edição é a volta do queridômetro. Só que, desta vez, não será apenas o público que terá acesso à avaliação dos participantes. Os próprios 'brothers' e 'sisters' poderão conferir as opiniões dos colegas, que estarão expostas no #FeedBBB. Nessa edição, os coraçõezinhos figurarão ao lado de novos emojis exclusivos que têm tudo para causar polêmica. Cobra, bomba e carinha irritada são alguns dos exemplos.