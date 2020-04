Influencer Flávia Pavanelli testa positivo para Covid-19 e compartilha relato no Instagram

A influencer Flávia Pavanelli testou positivo para a Covid-19 e compartilhou o relato por meio do Instagram. Nos vídeos, publicados na terça-feira (14), ela contou sobre o diagnóstico, alguns dos sintomas e pediu consciência aos seguidores.

“Domingo de páscoa achei que estava com uma crisezinha alérgica, nada demais. Achei estranho porque não estava sentindo nem o gosto das coisas e nenhum cheiro, ou seja, estava com o paladar o olfato um pouco estranho”, afirmou. Após isso, ela conta, conversou com a médica que a acompanha e realizou o teste para o novo coronavírus.

Segundo ela, os familiares da mesma casa, além do namorado, também fizeram o exame. No entanto, nenhum deles obteve resultado positivo. “Meus pais, minha irmã, os pais do Ju, o próprio Júnior fez o exame também, ninguém testou positivo, todo mundo deu negativo, queria tranquilizar vocês quanto a isso. Mas acho que não poderia deixar de passar essa mensagem porque é muito sério, gente”.

Em meio ao relato, ela fez apelo. “Eu não poderia deixar de vir aqui alertar vocês, todo mundo já sabe da importância da quarentena, não é brincadeira”, disse.