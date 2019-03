Imperadores da Parquelândia vencem Carnaval e desbancam Acaracuzinho após 18 vitórias consecutivas

A escola de samba Imperadores da Parquelândia foi a campeã do desfile da avenida Domingos Olímpio deste ano e derrotou os Unidos do Acaracuzinho, que há 18 anos consecutivos eram vitoriosos do Carnaval de Fortaleza. Este é o primeiro título da agremiação fundada em julho de 1974 como charanga e que se tornou escola de samba em 1994.

O resultado histórico foi divulgado durante a apuração realizada na noite desta quinta-feira (7) no Ginásio Paulo Sarasate. A escola defendeu o tema "Brasil de fé, ritmos e festas". A Escola de Samba Unidos do Acaracuzinho, que ficou em segundo lugar, apresentou o tema "Narcilião, como vai o Montese?" O Montese vai muito bem".

"O sol nasceu para todos. A gente trabalhou bastante para entregar esse carnaval. Claro que a gente queria a vitória, mas não foi a vontade de Deus", lamentou Geruza Grecia, que há três anos está como presidente da Unidos do Acaracuzinho.

Em entrevista ao Verso, ela parabenizou a escola vencedora e afirmou que a perda histórica não representa desânimo para a agremiação. "A gente fica feliz por eles. É isso aí, mas vamos continuar buscando aquilo que a gente sempre fez", disse.

A reportagem procurou falar com a diretoria da Imperadores da Parquelândia, mas as ligações não foram atendidas até a publicação.