Imagine Dragons anuncia pausa na carreira

O vocalista do Imagine Dragons, Dan Reynolds, anunciou pausa na carreira. Em entrevista à CNN, o cantor explicou que os membros da banda querem se dedicar a vida pessoal após quase uma década na estrada.

Dan vive com a família em Las Vegas e vive a chegada do quarto filho. Além do pequeno Valentine, ele é pai de Arrow, de 7 anos e dos gêmeos Gia e Coco, de 2 anos. "Todos nós queremos redescobrir o que significa ser um pai ou um amigo ou um filho. Especialmente eu, que tenho um recém-nascido, e nosso guitarrista tem uma criança pequena também", disse o músico durante entrevista.

O cantor também afirmou que a pausa é temporária. "Estamos na estrada por quase uma década sem parar. Então estamos tentando ser pais, sabe, quando a tentação aparecer, tenho que certeza que voltaremos logo à estrada”, finalizou.

A última passagem da banda pelo Brasil aconteceu no Rock in Rio em outubro de 2019. Durante o show, Dan comentou a relação dele com o Brasil. O pai do cantor morou no país por dois anos.