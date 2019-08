II Festival da Poesia de Fortaleza segue com inscrições abertas até esta sexta-feira (30)

Poetas de toda a cidade podem se inscrever até esta sexta-feira (30) no Projeto “Letra Viva – Festival da Poesia de Fortaleza”.

A participação dos (as) interessados (as) implicará em ingresso na Plataforma Virtual da Poesia de Fortaleza, que será lançada por ocasião dessa segunda edição.

Para efetuar o ato da inscrição, deve-se levar em consideração alguns requisitos, dentre eles ser poeta, maior de 18 anos, residir em Fortaleza há pelo menos três anos e responsabilizar-se pela autoria dos poemas e informações enviadas.

Todas as exigências estão disponíveis no site do evento.

Dentre as novidades desta edição, o destaque vai para a edição e lançamento do livro “Antologia do Festival da Poesia de Fortaleza”.

A obra reunirá coletânea de poemas das (os) poetas participantes da programação cultural do projeto, bem como de outras (os) poetas selecionadas (os) pela curadoria.