Iggy Azalea diz ser amiga de Pabllo Vittar, mas que tem apenas relação profissional com Anitta

Iggy Azalea, 29, revelou que, apesar de já ter gravado com Anitta, 26, é mais próxima de Pabllo Vittar, 24. A artista contou à revista Veja que conversa com a drag queen o tempo todo por mensagem e que uma parceria está próxima.

"Pabllo é minha amiga. Eu amo a Pabllo. Nós duas conversamos o tempo todo por mensagens e temos trocado ideias sobre uma parceria há meses, mas ainda estamos em busca da música perfeita. Existe muita expectativa sobre essa colaboração, e queremos ter certeza de estar à altura do que os fãs esperam."

Já com a funkeira, Azalea diz ter uma relação mais profissional. As duas gravaram juntas o hit "Switch", que gerou polêmica pois os fãs de Anitta consideraram que ela ficou em segundo plano no videoclipe da canção. Também, durante apresentação no programa "Tonight Show", de Jimmy Fallon, a cantora carioca deixou o palco antes do término da música, o que gerou críticas à rapper.

Perguntada pela publicação sobre a relação com a brasileira, Azalea foi direta: " Na verdade, minha relação com Anitta sempre foi mais profissional. Mas é ótimo vê-la indo tão bem nos Estados Unidos, com cada vez mais parcerias no mercado americano".

A rapper, que vem ao Brasil para show único em São Paulo no dia 15 de dezembro, confirmou ainda que pretende se encontrar com Pabllo. " Sinto que já somos amigas, embora não nos conheçamos pessoalmente. Ela é a melhor pessoa para ter como companhia em passeios pelo Brasil. Adoraria vê-la no palco durante meu show, para fazer algo especial. Mas nunca se sabe, precisamos checar as agendas."

Em seu twitter, na manhã desta sexta-feira (11), Azalea disse que está muito ansiosa para conhecer a voz de "Problema Seu" e afirmou que elas se encontrarão no estúdio de gravação. A artista australiana confirmou, ainda, que o lançamento de seu novo álbum será em novembro, um mês antes de sua visita ao Brasil.