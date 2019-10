Ideias de decoração da CasaCor Ceará podem ser reproduzidas nos lares

Dentro das criações expostas na CasaCor Ceará, há muitas opções de decorações que podem ser replicadas sem grandes dificuldades. Por isso, o Verso selecionou algumas ideias que dão um toque diferente e criativo em pequenos detalhes da casa. Confira:

Talheres dourados e jogo americano

Os talheres dourados refletem sofisticação FOTO: CAMILA LIMA

Para fugir do convencional prata, os talheres podem assumir outras totalidades, como o dourado, que reflete uma imagem mais sofisticada. Para acompanhar a decoração da mesa, o jogo americano pode vir em uma versão mais rústica, em cores neutras, acompanhado de uma segunda peça feita de madeira. Este simula amarrações de cordas e segue em vertical pela mesa.

Plantas em ambientes fechados

O jardim sai da área externa e passa a complementar a sala FOTO: CAMILA LIMA

Para os amantes da natureza e diferentes tipos de jardins, essa opção vista na CasaCor Fortaleza mistura a madeira da estante com o verde, construindo um visual mais natural ao ambiente. Para conseguir esse efeito, escolha plantas que cresçam nesse formato e simulem um efeito cascata. Além disso, fique atento à iluminação do ambiente e a necessidade de regas.

Livros

O diferencial fica por conta das fotografias e da assimetria dos livros FOTO: CAMILA LIMA

É comum que livros estejam tanto na decoração da sala como na do quarto. Esta versão não tem uma ordem específica, mas há quem goste de organizar sua literatura por meio das cores das capas ou por tamanho. Aqui, o diferencial fica por conta da assimetria da composição, e o toque especial são as fotografias dos quadros Abaporu e Antropofagia, obras famosas de Tarsila do Amaral. A ideia é para quem gosta de arte, mas não quer optar pelo formato tradicional de quadro na parede.

Objetos antigos

Os itens podem virar um adereço de decoração com uma simples releitura FOTO: CAMILA LIMA

Você pode até não ter usado um desses objetos, mas com certeza já viu ou tem guardada aquela relíquia da vovó. Os itens, que já exerceram suas reais funções um dia, podem virar um adereço de decoração, com uma simples releitura, como montar uma composição com outros objetos para criar um ambiente nostálgico, ou transformá-los em vaso de flores.

Puxadores

Puxadores de porcelana com detalhes em azul, branco e dourado FOTO: CAMILA LIMA

Por ter uma função muito básica, nem sempre há preocupação com a estética dos puxadores, mas eles podem ser grandes aliados para quem quer começar a mudar o visual de casa sem grandes investimentos. Essa opção é feita de porcelana, com um desenho sutil de flor em azul, branco e dourado, dando vida ao móvel neutro tradicional.

Luminárias

A composição reafirma a tradição nordestina FOTO: CAMILA LIMA

As luminárias conseguem transformar os ambientes tanto por causa da sua estética, como pelo direcionamento das luzes. Diferente das opções vistas mais comumente, essa destaca o crochê em um cômodo mais sóbrio, misturando a tendência regional com o urbano. Aliada ao bordado das almofadas, ao cacto e aos tons de vermelho, amarelo e marrom, a composição reafirma a tradição nordestina.

Jogo de almofadas

Os tamanhos diferentes, com diversas texturas e cores, dão um toque criativo e pessoal FOTO: CAMILA LIMA

Opção para a sala e para o quarto, as almofadas permitem uma decoração bastante flexível, usando a mudança das combinações, de acordo com o mood da casa, a seu favor. Os tamanhos diferentes, com diversas texturas e cores, dão um toque criativo e pessoal. Ou seja, a sua decoração será exclusiva!

Escrivaninha

A cadeira rosa serve como um ponto de cor FOTO: CAMILA LIMA

Os cantinhos de estudo e trabalho têm que ser confortáveis para que seja possível passar horas nessas acomodações. Mesmo que tenha como peça principal um móvel antigo, a decoração tem que ser anatômica as necessidades do ambiente. Mas que tal trazer um ponto de cor? A cadeira, além de confortável, pode assumir diversas tonalidades. E sabe aquela dica dos objetos antigos? Eles também podem ser usados aqui! Para completar, o trigo dá um toque mais campestre ao cômodo.

Colcha de fuxico

Aqui o diferencial fica por conta do mix de texturas FOTO: CAMILA LIMA

As mantas, usadas para arrematar o jogo de cama, podem vir em novas versões. O fuxico dá um toque mais nordestino ao ambiente, seguindo as cores que já estão presentes nos outros objetos. O diferencial fica por conta do mix de texturas.

Quarto infantil

A decoração pode ser aliada da criatividade das crianças FOTO: CAMILA LIMA

Uma opção simples para o quarto das crianças é a pintura de arco-íris, seguindo ou não as cores originais. O acabamento não precisa ficar perfeito, e é exatamente isso que passa uma imagem mais infantil. Para os pais que sofrem com os desenhos inesperados pelas paredes da casa, a dica é um papel de parede quadriculado, que serve como uma lousa e tem a opção de apagar os desenhos. Assim, a criatividade da criançada está garantida!

Serviço

CASACOR Ceará 2019

Até 22 de outubro de 2019

Local: Rua Visconde de Mauá, 950

Horário: terça a sábado, de 17h às 22h; domingo e feriados, de 16h às 21h

Ingressos: R$50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 150 (entrada com valor único para todos os dias do evento)

Vendas na bilheteria da CASACOR Ceará e no site