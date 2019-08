Icapuí recebe XIII edição do Festival da Lagosta

O município de Icapuí recebe, a partir desta sexta-feira, a XIII edição do Festival da Lagosta. Com atividades acontecendo nas praias de Barreiras e Redonda, o tradicional evento do calendário da Rota das Falésias tem como marcas a responsabilidade social e cultural em torno da vida pesqueira da região, com ênfase nos saberes e fazeres gastronômicos do povo praiano. O evento é uma realização da Associação Grupo de Desenvolvimento do Turismo em Icapuí – GDTur em parceria com a prefeitura local, tendo o Sebrae como um dos apoiadores.

Durante os três dias, os visitantes e moradores locais poderão desfrutar de pratos elaborados tendo como base a lagosta, um dos ícones da gastronomia cearense e que tem profunda relação com a economia do município. Os pratos estarão sendo apresentados em uma arena gastronômica montada em frente à praia de Barreiras.

O público presente também terá a oportunidade de assistir a shows gratuitos, com atrações musicais, apresentados por artistas do cenário estadual e nacional. Finalizando o Festival, no domingo, dia 18, na Praia da Redonda, será realizada a regata de jangadas, competição já tradicional dos festejos, contemplando assim a comunidade de pescadores locais de lagosta.

Como preparação para o Festival, o Sebrae desenvolveu uma série de ações de capacitação para os pequenos negócios do município, em especial do segmento de alimentação fora do lar e hospedagem. “O Festival da Lagosta é um evento que atrai um bom número de visitantes e por isso se configura em uma grande oportunidade para os empreendedores do município, principalmente para os restaurantes, hotéis e pousadas. Diante disso, o Sebrae promoveu capacitações em áreas como a culinária, higiene e manipulação de alimentos e atendimento ao cliente. Tudo isso visando qualificar ainda mais os produtos e serviços que serão oferecidos durante o evento”, afirmou a articuladora do Sebrae no Litoral Leste, Ana Carla Luna.

A gestora lembra que o festival também integra um conjunto de atividades que são desenvolvidas no território da Rota das Falésias, roteiro turístico estruturado pelo Sebrae e empreendedores, que reúne equipamentos e atrativos dos municípios de Aquiraz, Eusébio, Pindoretama, Cascavel, Beberibe, Fortim, Aracati e Icapuí, pelo lado cearense, e dos municípios de Tibau, Mossoró, Grosso, Areia Branca e Porto do Mangue, pelo lado do Rio Grande do Norte. “A Rota das Falésias vem se consolidando como um dos importantes roteiros turísticos do estado e do país, e uma parte disso se deve à quantidade e qualidade de seus atrativos, como os eventos que são realizados ao longo do ano nos municípios integrantes do roteiro”.

Além de pensar nos empreendedores do presente, o festival também traz um olhar para os futuros empreendedores. Oficinas de pintura e de teatro serão oferecidas a alunos das escolas públicas, principalmente filhos de pescadores, como forma de estimular o empreendedorismo por meio da economia criativa.

Sustentabilidade

O Festival da Lagosta também promoverá, por meio de ações voluntárias, o estímulo a doação de alimentos pelo público participante do evento e expositores do Salão de Gastronomia - associados do GDTur, a fim de destinar para as entidades que promovem a inclusão social em comunidades carentes do município.

Limpeza das praias, coleta seletiva do lixo, replantio de árvores em áreas degradadas do mangue e uso de materiais recicláveis consistirão nas atividades relacionadas aos cuidados com o meio ambiente. Palestras e mesas redondas sobre turismo de experiência e pesca sustentável da lagosta complementarão as atividades que serão realizadas durante o Festival.

Essas iniciativas e parcerias firmadas com os apoiadores do evento estão alinhadas a cinco dos dezessete Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS, promovidos pela ONU na Plataforma da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O festival é uma realização da Associação Grupo de Desenvolvimento do Turismo em Icapuí – GDTur, tendo como apoiadores o Governo do Estado do Ceará, por meio da Casa Civil, Sebrae/CE, Banco do Nordeste e Prefeitura Municipal de Icapuí. A produção executiva está a cargo da Aquário Músicas.

Foto: Fábio Arruda

Festival da Lagosta

Data: 16 a 18 de agosto

Local: Praias de Barreiras e Redonda, Icapuí

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Sexta-feira (16)

Salão de Gastronomia – Kôka e Arte Brasil – MPB

Palco na Praia de Barreiras:

Daniela Campello – Forró como antigamente

Forró Real

Sábado (17)

Salão de Gastronomia – Kôka e Arte Brasil – MPB

Palco na praia de Barreiras:

Ricardo Maia (Tim Maia Cover) Tribo de Jah

Domingo (18)

Regata de Jangadas, Praia da Redonda

Show musical – Los Kakos