Humoristas cearenses apresentam novo repertório de piadas em especial da TV Verdes Mares

O especial Humor do Ceará, com produção da TV Verdes Mares, ganhou um novo repertório de piadas em 2019. A edição comemora os 30 anos da comédia cearense. Nomes dessa geração, como Bené Barbosa, Lailtinho Brega e João Netto levaram o público aos risos em duas sessões apresentadas no Cineteatro São Luiz. Os registros vão ao ar neste domingo (15), após o Fantástico, na afiliada Globo.

Com texto e direção de Bené Barbosa, os atores Aldrey Rocha, Amadeu Maya, Anderson Justus, Aluisio Junior, João Netto, Oscar Brito e Marcos Aurélio levaram o público ao riso. No enredo, os comediantes buscavam salvar um bar em decadência. Como boa parte dos pequenos comércios de Fortaleza, a música e os shows de humor foram as soluções encontradas para manter a casa aberta.

Uma série de confusões acontece antes da ascensão do bar. Situações de quem mora em Fortaleza, como a enorme fila da biometria de regularização do título de eleitor e também os abusos cometidos no trânsito contra os ciclistas, foram alguns dos temas presentes no roteiro. O aspecto social, presente nas edições anteriores, ainda é o forte do roteiro de 2019, explica o humorista João Netto. A “desgraça” que vira riso, marca do humor cearense, é viva em cena, mas ao mesmo tempo divide o palco com temas da internet. “Falamos da vida do povo. Tudo com nossa gaiatice. Passando em algumas casas que funcionam à noite em Fortaleza é visível que o humor e forró fortalecem a presença do público. O nosso enredo traça essa experiência do povo”.





Outra temática da montagem pensada para o palco e para a televisão é o crescimento do trabalho de coachings — metodologia na qual profissionais desenvolvem liderança, habilidades sociais e eficiência no trabalho. “É algo forte no cotidiano das pessoas, além de ser destacado muito na internet. Muita gente trata com seriedade e piada”, comenta João Netto.

Lailtinho Brega, nome que há três décadas atua no mercado do humor cearense, afirma que diferentes públicos estiveram presentes nas duas sessões do espetáculo. “Na primeira sessão, pela tarde, vimos um público de 35 anos até mais idosos. Acho que a mobilidade para eles foi mais fácil. Já a noite, vimos mais jovens. O bom é que temos novas gerações conhecendo esse humor”.

O Especial de Humor do Ceará já percorreu grandes casas. O Theatro José de Alencar, o Cineateatro São Luiz e o Teatro do Shopping RioMar receberam diferentes apresentações, desde a criação do espetáculo. Lailtinho Brega ressalta que uma das intenções do projeto é mostrar o humor tradicional para diferentes públicos. “Hoje, levamos esse espetáculo ao Centro da cidade para que novas pessoas conheçam aquela região. Precisamos revitalizar a presença de público nesse pedaço que circunda a Praça do Ferreira. Nem todo mundo tem coragem de ir ao Centro pela noite e fizemos isso acontecer”. Novato

Aldrey Rocha, palhaço por profissão, formado em artes cênicas, começou atuar como humorista no “Terça de Graça” — projeto que leva espetáculos inéditos e propõe a formação de novos nomes da comédia local. O trabalho logo atraiu os olhares dos veteranos do humor. “O convite foi feito por Bené Barbosa, o Papudinho, por conta de conhecer meu trabalho sendo palhaço. Atuar com eles deu um frio na barriga, o mesmo de quando comecei a fazer teatro. É uma honra contracenar com pessoas que eu vi, ainda criança, em shows de humor por Fortaleza”.

Aldrey destaca que o humor é diferente em cada palco que atua. “Foi uma grande aula. O tempo da comédia no humor é diferente da comédia do circo que é diferente do palhaço ou mesmo em roteiro comum do teatro. Aprendi muito com tudo isso”. O sucesso do espetáculo foi presenciado antes e depois das duas sessões. O público formou uma grande fila do lado de fora do Cineteatro São Luiz. Em cada cena, além do riso, a famosa “vaia cearense” era presente. A risada escancarada e expressões locais foram marcas em toda a peça.

Renovação

Bené Barbosa, responsável pelo roteiro do Especial, afirma que buscou inspiração no humor britânico. “O que propus neste ano, foi inspirado no grupo de comédia Monte Phyton. Eles trabalham situações absurdas. A ideia era colocar a ficção dentro da ficção. Quebrar uma quarta parede dentro do espetáculo. Assistindo, não sabemos o que é real ou ficção. Saímos daquela estrutura tradicional, toda marcadinha”, explica. Dentro do pensamento da produção, Bené Barbosa destaca a atuação de Aluísio Júnior e Aldrey Barbosa. “Os atores saem do roteiro, dialogam com a plateia e voltam para o personagem. Quebramos essa regra de atuação. Os personagens transitam dentro da sua liberdade de interpretação e texto”.

Fábio Ambrósio, diretor de Programação da TV Verdes Mares, destaca que uma das solicitações em cada roteiro trabalhado pelos humoristas é o zelo com a cultura popular. Situações que englobem as pessoas. “Será 1h20 de puro riso. A ideia com esse espetáculo no Centro foi para que o povo participasse. Os preços populares dos dois espetáculos também tiveram esse viés. Quem vive no Centro interage mais. Temos diferentes facetas do povo nessa região”.

O gestor explica ainda que o especial de humor é um dos mais resistentes dentro dos produtos criados pelas afiliadas da Rede Globo. “Ao todo, 10 humoristas trabalharam nessa produção. Mais de 30 pessoas captaram imagem e som”. Fábio Ambrósio conta que a produção de humor faz parte de outros três especiais que devem ser lançados até o fim de dezembro.