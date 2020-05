Humorista Pedro Manso passa por nova cirurgia para tentar salvar o rim

Pedro Manso, 47, foi transferido para o Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, aonde vai ser submetido a uma nova cirurgia no rim, na tarde desta quinta-feira (7). A informação foi dada pelo seu empresário Eduardo Custódio.

Na última segunda (4), o humorista passou por outra cirurgia para a retirada de um cálculo renal, mas não conseguiu resultados positivos. "Tirei vários cálculos da primeira vez e não sei o que houve, mas ficou uma pedra grande após a cirurgia. Então, fiz a segunda cirurgia. Só que esse cálculo veio entupir o canal da uretra. Meu rim não está filtrando. Estou triste, mas esperançoso", contou recentemente à reportagem.

Manso estava internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição em Três Passos (RJ), mas pela falta de estrutura para o seu procedimento, ele precisou ser transferido às pressas.

Nas redes sociais, o humorista agradece o carinho dos seguidores e pede orações. "Vou lutar até o fim para não perder o meu rim", afirmou à colunista Fábia Oliveira do O Dia. Segundo o empresário do comediante, as cirurgias são delicadas, principalmente em meio a pandemia do novo coronavírus.

Pedro Manso é reconhecido como um dos melhores imitadores do Brasil. Em sua gama de imitados estão Fausto Silva, Cid Moreira, Maguila e Galvão Bueno. Atualmente é contratado do SBT, onde participa do Programa do Ratinho e também do Domingo Legal.