Humorista da série 'Os Roni' passa por cirurgia de emergência na véspera do Natal

O humorista Rafael Cunha, que faz parte do elenco da série "Os Roni" (Multishow) foi submetido a uma cirurgia de emergência na terça-feira (24), véspera de Natal, para retirada de parte do intestino.

Segundo a assessoria do artista, ele se recupera na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Nossa Senhora das Neves (HNSN), em João Pessoa (PB), e apresenta "bom quadro clínico, com expectativa de em breve ir para o quarto, seguido de alta hospitalar nos próximos dias".

Cunha está internado desde o dia 11 de dezembro, quando, ao chegar em sua cidade natal, começou a sentir fortes dores no abdômen. No hospital, ele foi diagnosticado com crise de diverticulite e apendicite. De acordo com a assessoria do humorista, uma tomografia apontou inflamação e perfuração no intestino.

Na terça, os médicos decidiram que era necessário fazer uma cirurgia. Na ocasião, Débora Correia, mulher de Cunha, fez um desabafo nas redes sociais. "É um Natal de nascimento de Jesus e também renascimento do Rafael. Ele fez uma cirurgia de alta complexidade, precisou retirar um pedaço do intestino que estava comprometido. Estamos em outra etapa do tratamento, mas confiantes de que Deus fez um grande milagre! Já já ele estará de volta, forte e feliz como nunca, para nos fazer rir até a barriga doer."

A Non Stop Produções, empresa que gerencia a carreira do humorista suspendeu temporariamente sua agenda, até a sua recuperação total.