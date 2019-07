Humorista Bento Ribeiro reaparece após passar vários dias em clínica

Filho do escritor João Ubaldo Ribeiro (1941-2014), o ator e humorista Bento Ribeiro, 38, voltou a se pronunciar após uma ausência de nove meses das redes sociais. O ator não revelou o motivo de seu afastamento, porém, deixou claro que foi tratar sua sanidade mental.

"Longos dias na clínica. Finalmente me sentindo bem o suficiente para voltar para o mundo real. Anos isolado cuidando da minha saúde física e sanidade mental", publicou.

Na sequência, ao ver que muita gente, inclusive famosos, se preocuparam com o que tria ocorrido nesse tempo, ele voltou à rede para tranquilizar quem gosta dele. De acordo com Ribeiro, que apareceu de cabelos raspados, ele agora está se sentindo bem, coisa que não acontecia há pouco tempo.

"Obrigado de coração mesmo por todas as mensagens. Jamais iria esperar que esse post iria causar uma comoção desse jeito. Mas ninguém precisa se preocupar comigo. Eu estava mal, e agora estou bem. É isso, obrigado de coração. Ninguém precisa ficar com pena de mim nem nada, vamos focar nas coisas boas da vida e bola para frente", afirmou.

Uma das pessoas que fez questão de dar uma força para o amigo foi a humorista Dani Calabresa. Os dois trabalharam juntos na época da MTV no programa Furo MTV, um jornal da noite onde eles usavam de sarcasmo para contar notícias. Foi um dos últimos programas antes de a emissora em canal aberto fechar as portas.

"Bento, quero te ver", escreveu Dani, hoje na Globo, em mensagem cheia de corações. "Eu sempre quero te ver", respondeu ele. Marcelo Adnet, Dani Suzuki e Tatá Werneck foram outros famosos que publicaram corações para a volta de Ribeiro.

Tom Cavalcante também se pronunciou. "Tudo certo, parceiro. Você e seu carisma são patrimônios do humor nacional. Conte comigo sempre e mantenha em mente que aqui tens um amigo."