Humorista Bené Barbosa, o 'Papudim', apresenta show inédito no Youtube próximo sábado (2)

Mesmo com a impossibilidade de realizar apresentações presencialmente, diversos artistas cearenses tem disponibilizado conteúdo nas redes sociais e streaming nas últimas semanas. Esse, inclusive, é o caso do humorista Bené Barbosa, mais conhecido pelo personagem Papudim, que irá transmitir show inédito e gratuito por meio do Youtube, no canal 'Ceabrindo', no próximo sábado (2).

Em “Papudim, uma boa dose de humor”, ele promete um material inédito, gravado em 2015, disponibilizado agora para aproximar o público mesmo em meio ao momento de enfrentamento à pandemia mundial de Covid-19.

Sobralense, o artista conta acreditar na importância de aproveitar cada momento ao longo da carreira. “A gente tem sempre que oferecer o melhor que a gente tem, sempre uma coisa muito bem pensada. Incialmente eu ia lançar um DVD para poder construir o instituo ‘Ceabrindo’. Diante da pandemia, resolvi lançar esse show, que foi gravado em 2015 e é inédito, ninguém viu ainda”, explica sobre a apresentação, que foi filmada no Cineteatro São Luiz.

Material que será divulgado foi gravado em 2015 Foto: divulgação

Bené comenta trazer, durante o show, momentos de diversos personagens além do tão conhecido Papudim. “É comemorativo e traz uma estrutura que até hoje não foi feita no Ceará, que é um cenário no qual existe uma interação, algo virtual, com a leveza do desenho animado, que me traz uma memória afetiva muito forte. Ele é o que eu juntei nesses anos de carreira, sempre com a preocupação de oferecer algo melhor”, pontua. Segundo ele, a intenção é falar de “política, relacionamento, futebol, cotidiano do cearense” e muito mais.

Novo momento

Assim como para diversos outros segmentos, a fase de isolamento por conta do coronavírus descoberto recentemente tem afetado a produção humorística. Para Bené Barbosa, é um momento de reflexão. “A gente estava em um processo de clonagem muito forte, sem ver grandes personagens, novos textos e originais. A internet coloca tanta coisa que hoje você não sabe quem é quem e o que se está fazendo. Chega a ser difícil de saber quem é o autor de algo”, opina.

Exatamente por isso, resolveu usar a plataforma para se expandir, apesar de ainda sentir falta do calor das plateias. “Então o Youtube chega para mim como uma plataforma como o Cinema. Porque ele tem essa capacidade de colocar uma coisa com preparo, uma preocupação de se fazer algo bom. Tenho muita consciência que milhões de pessoas irão assistir, mas acredito que aquelas que verão serão meu público e pessoas que gostam do meu trabalho”.

Em um show repleto de vivências, como ele mesmo gosta definir, Bené deve buscar também contar a própria história de vida. Da saída de Sobral cheio de sonhos, ainda em início de carreira, até os momentos de sucesso experimentados em palcos pelo país.

“Acho necessário fazer o público refletir. Nenhuma arte pode ser considerada arte se não faz o público refletir e o humor também deve ter isso”, finaliza, ao confirmar que fica no aguardo de um retorno positivo do público que já o acompanha.