Horóscopo em 2020: saiba qual é a previsão para o seu signo

Estamos em contagem regressiva para a chegada de 2020. No próximo ano, teremos uma energia diferente de 2019, em que Marte era o regente. Por ser regido pelo Sol, 2020 vem clarear novos projetos. Será um período propício para deixar de sonhar e colocar os planos em prática.

A astróloga Roxete Sales preparou previsões para os 12 signos do zodíaco em 2020, analisando aspectos no trabalho, no amor e na família. Confira:

Áries

Arianos iniciam janeiro com energia de Vênus os beneficiando, que trará magnetismo a este signo já bastante intenso. Será um período menos turbulento, pois a entrada de Urano em Touro trará mais estabilidade para todas as áreas da vida do ariano. Existe um aspecto tenso no céu, a quadratura com Júpiter, o que significa desafios e a necessidade de comprometimento para conseguir concretizar projetos. O desafio é apenas saber focar nas oportunidades que surgirão e não dispersar energia para que os problemas sejam resolvidos com sucesso. O ariano tenderá a ter um crescimento na área profissional e a descobrir novos talentos, mas isso pode vir com um pouco de sofrimento.

Touro

Urano fica no signo de touro até 2026, promovendo reencontro com a liberdade e independência. Os taurinos sentirão a necessidade de inovações naquilo que não faz mais sentido e está ultrapassado e estagnado. Atitudes impensadas, impulsivas ou ansiosas podem prejudicar sua vida material e financeira. Para mudar, é preciso planejar, uma vez que todas as áreas da vida do taurino mudam ao mesmo tempo e isso gera muita inquietação mental neles. Urano traz uma necessidade imensa de libertar-se de tudo que oprime, porém deve ser equilibrado com escolhas mais maduras, seja na vida pessoal ou profissional. Como são seres sossegados e acomodados, Urano os retira da acomodação para reequilibrar a vida, mas isso exige muita paciência para não se irritarem com o ritmo elétrico de viver. No amor, amigos podem virar paixões, amores passageiros também estão favoráveis e poderá haver mudanças na forma de se relacionar.

Gêmeos

Em 2020, os geminianos começarão a sentir alívio da pressão financeira e cobranças anteriores. Com Júpiter e Saturno em Capricórnio, pessoas de gêmeos voltam a sentir energias mais leves e divertidas. O próximo ano será de ação e energia, favorável à descoberta de novos talentos e a usar mais criatividade no ambiente de trabalho. 2020 será um período em que os geminianos precisam ser menos racionais e aprender a confiar mais nas emoções e nos instintos. Estarão mais sonhadores, com desejo de conhecer mais do lado filosófico e espiritual, o que sempre é um enigma para esse signo tão cerebral. Nos relacionamentos, a indecisão em relação a amores do passado pode impedir que o novo surja, então aprenda a arriscar e a escolher. A dica para esse signo é observar sinais, que podem aparecer nos sonhos.

Câncer

O grande desafio para os cancerianos em 2020 é conciliar os projetos profissionais e a vida familiar, que pode ficar com tempo reduzido no próximo ano. A passagem de Saturno e Plutão por Capricórnio, signo oposto de Câncer, trará desafios para os cancerianos. O conselho para 2020 é o equilíbrio: nem trabalhar demais nem ficar dentro do casco familiar para se proteger do mundo. Ao mesmo tempo, será um ano em que as pessoas do signo de Câncer estarão se questionando sobre si mesmo e seus projetos. No amor, os cancerianos tendem a procurar pessoas com gostos semelhantes e, nesse sentido, uma amizade pode virar relacionamento. Em 2020, o canceriano deve evitar a carência e só falar de sentimentos quando perceber sinais de afinidade.

Leão

Em 2020, os leoninos estarão cheios de vitalidade para alcançar sonhos e objetivos. É um período de empoderamento, de sucesso profissional, em que as pessoas com signo em Leão começam a ter mais lucidez e consciência da missão pessoal deles. A energia amorosa de 2020 para as pessoas deste signo não está favorável para firmar relacionamentos sérios. Será um momento propício para novidades e para conhecer pessoas novas. A dica de Roxete é aprender a meditar. "É importante que eles aprendam a desacelerar. Eles vão querer tanto se realizar que isso pode trazer o esgotamento tanto físico quanto mental, mas é um ano muito positivo para eles".



Virgem

O início de 2020 pode ser mais complicado para os virginianos que precisarão deixar o perfeccionismo e a criticidade de lado para relaxar e se despreocupar com os assuntos cotidianos. Esse período será propício a acontecimentos que causem estresse, exigindo que as pessoas de Virgem saiam da zona de conforto. Por serem mais racionais, os virginianos se sentirão mais tensos devido a escolhas que precisam ser realizadas pelo aspecto emocional. No amor, é importante observar as falhas de comunicação de relacionamentos antigos para que isso não se repita em 2020. O conselho para o signo de virgem é ter mais calma e espontaneidade, de modo a aproveitar a vida com alegria e leveza. "Os virginianos precisam olhar as mensagens do inconsciente por meio dos sonhos, das coincidências significativas, para que eles consigam prestar atenção no corpo deles e entender qual a relação do corpo, com a saúde e com a mente", aconselha a astróloga.

Libra

Para os librianos, 2020 será um ano muito leve, divertido e renovador. Não haverá tantas cobranças no trabalho, propiciando um momento de rejuvenescimento. A vida amorosa dos librianos estará favorável para conhecer novas pessoas, de modo a se conectar com o amor, que é a marca de Libra. "Só precisam ter cuidado para não perder o foco e saber escolher entre o que eles realmente querem para não se perder naquilo que apenas causa diversão, assim eles encontrarão os resultados que tanto almejam", diz Roxete Sales.

Escorpião

O ano de 2020 chega para os escorpianos com a seguinte mensagem: aprender a desenvolver melhor o lado social para ajudar pessoas e auxiliar na evolução pessoal. Quem é do signo de escorpião possui nas mãos o poder da transformação. O grande desafio para os escorpianos em 2020 é olhar para dentro de si e parar de culpar as pessoas com quem se relaciona. É um signo que está mais propenso a sofrer de alguma doença por conta de pendências na área da saúde em 2019. O conselho para 2020 é aprender a organizar os gastos financeiros.

Sagitário

O signo Sagitário está num momento para fazer 2020 como um ano de fechamentos e resoluções. Tudo que está no passado tem que ficar no passado para poder seguir em frente. O próximo ano será um período para construir, basta que exista responsabilidade e comprometimento. Os sagitarianos tendem a encontrar o amor de forma inesperada em locais nunca imaginados. Para isso, será necessário se desprender de preconceitos e sair da zona de conforto para enfrentar os problemas com energia e paciência. Cautela na vida financeira. Não é o momento para investir em sonhos, apenas em assuntos concretos.

Capricórnio

Os planetas Júpiter, Saturno e Plutão estão em Capricórnio em 2020, o que significa que o capricorniano terá muita energia para brilhar e realizar sonhos no próximo ano. É preciso que as pessoas com signo em Capricórnio não se cobrem tanto pelos erros cometidos, pois os erros existem para trazer melhoras. Há uma tendência para conhecer pessoas novas, sobretudo no âmbito profissional. Relacionamentos podem surgir para ressignificar a vida dos capricornianos. No amor, pessoas com signo em capricórnio atrairão relações maduras, tranquilas e harmoniosas, ao mesmo tempo que afastarão pessoas caóticas e confusas. O conselho da astróloga para 2020 é aprender a excluir toda negatividade e abrir espaço para novas pessoas.

Aquário

O signo de Aquário está no ápice da sua criatividade em 2020. É um momento muito favorável para os aquarianos trabalharem em projetos que sempre desejaram fazer. A imaginação e as ideias inovadoras estarão a mil e vão falar por si próprias. É importante ter calma e relaxar a mente para que ela não se esvaia. No amor, os aquarianos estão propícios a relacionamentos sérios e duradouros. A dica para este signo são atividades de meditação para desacelerar a mente, já que esta vai fervilhar de ideias.

Peixes

Peixes é um signo emotivo, mas em 2020 os piscianos estarão mais práticos, pois trata-se de um ano para se encontrar na vida. A intuição está mais pragmática, favorecendo o processo de redefinição de metas e prioridades em projetos importantes e grandes realizações. Muitas emoções e aventuras vão vir, mas será necessário coragem para se abrir a mudanças e vivenciar novas experiências. Em 2020, os piscianos estarão mais sociáveis, com desejo de planejar em grupo e ajudar pessoas que precisam. Uma conjunção de Sol e Netuno alerta as pessoas com signo em Peixes a se equilibrarem moral e espiritualmente, pois caso contrário, a sensibilidade desequilibrada pode torná-los vítimas de caos, traições e ilusões criadas por eles próprios.