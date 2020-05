Homenagens de filhos, músicas e fé marcam "Especial para Todas as mães" da TV Diário

Na tarde deste domingo (10), a TV Diário realizou programação em comemoração ao Dia das Mães para levar esperança e afeto neste domingo (10). A atração apresentada por Padre Eugênio Pacelli, reuniu música e fé em um tributo a Maria, mãe de Jesus. "Especial para Todas as Mães",

O sacerdote resumiu em quatro palavras a homenagem: gratidão, música, beleza e solidariedade, em que contou um pouco da história e das virtudes de Maria. "E assim, quando somamos tudo isso experimentamos o céu na terra. Desejo a todos um final de tarde no céu, neste dia das mães", afirmou Pe. Eugênio dando início ao especial.

Pe. Eugênio Pacelli conduziu o programa em tributo a Maria Reprodução

"Cada música aqui apresentada expressa nossa oração de louvor, agradecimento ou súplica", disse o padre sobre o programa que contou com participações remotas de artistas locais, com produção realizada obedecendo todas as recomendações das autoridades sanitárias para a prevenção da Covid-19.

Aparecida Silvino, Xand Avião, Márcio Campos, Gustavo Serpa, Philippe Dantas, Ticiana de Paula, Waldonys, Giselle Café, Felipe Dantas e Marcos Lessa cantaram músicas especiais para as mães.

Xand Avião marcou presença com as músicas 'Maria, Maria' e 'Oração Pela Família' Reprodução

Xand, por exemplo, encantou o público com as canções conhecidas 'Maria, Maria' e 'Oração pela Família'. Já Giselle Café cantou 'Mais Amor Por Favor' e 'Vai Passar', músicas com letras especiais neste período de pandemia.

A evangelizadora Ticiana de Paula entoou louvores em forma de música com 'Passa Teu Manto' e 'Sou Todo Teu'. A participação de Marcos Lessa também emocionou com 'Maria Passa na Frente' e 'Consagração'.

"No colo de Maria, Jesus experimentou a ternura maternal. Com ela, descobriu-Se a Si mesmo como Filho. Onde há mãe, há ternura. Os braços de uma mãe são feitos de ternura e os filhos dormem profundamente neles. E Maria, com a sua maternidade, mostra-nos que a humildade e a ternura não são virtudes dos fracos, mas dos fortes. Temos fome de afeto; as feridas da alma são curadas com carinho, atenção e paz. Que Maria nos dê sua ternura e humildade", desejou o Padre.

A atração teve ainda uma surpresa para as mamães com vídeos depoimentos de crianças. "Queremos dizer o quanto ela é especial e o quanto mesmo esse momento difícil está sendo legal, a gente está fazendo muitas coisas e queremos desejar feliz dia das mães pra todas as mães, especialmente para a nossa", disseram Gustavo e Raquel, filhos de Michele Montezuma.

Já Luís Henrique e Maria Luísa, filhos de Aline Amorim, aproveitaram o momento para cantar a música "Meu Abrigo", do grupo Melim para a mãe. "Mamãe, te amamos muito, você é a melhor mãe do mundo, você é nossa inspiração, que Deus te abençoe", desejaram.

Arthur, Henrique e Beatriz, filhos de Izabela Quinderé, encheram a mamãe de elogios. "Minha mãe é linda, maravilhosa, eu a amo muito. A mamãe é muito especial e muito legal e bonita".

Gustavo Serpa apresentou as músicas 'Nossa Senhora' e 'Regaço Acolhedor' na Igreja Nossa Senhora do Líbano Reprodução

Durante o programa, foram exibidas ainda algumas das ações sociais promovidas pelo Amare, movimento católico feito para jovens casais. Após o especial, a programação continua com a tradicional Missa em Ação de Graças pelas Mães presidida pelo Padre Eugênio.