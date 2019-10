Homenagens à Fagner, Belchior e Cazuza se destacam na programação da semana

Dos destaques da programação cultural da semana, estão em evidência as homenagens à importantes cantores da música brasileira e as comemorações do Dia das Crianças. Fagner, Belchior e Cazuza terão suas obras exaltadas em espetáculos no fim de semana. Para as crianças, os eventos reservados são: TIC (Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará), o espetáculo "A Flauta Mágica", a programação do Sesc na capital e no interior, show de mágica e contação de histórias no Dragão do Mar. Confira mais detalhes dos eventos da semana:

TIC – Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará

O festival passa por Fortaleza, Canindé, Senador Pompeu, Russas e Camocim FOTO: LUIZ ALVES

De 4 a 13 de outubro, em Fortaleza, Canindé, Senador Pompeu, Russas e Camocim. Gratuito.

O evento chega em outubro em sua 9ª edição, cheio de surpresas e encantamentos no mês das crianças. São experiências que vão estimular os sentidos do público infantil e adulto, levando-os a rir, pensar, contemplar, brincar e vivenciar as artes. Com atrações do Ceará, do Brasil e da Europa, o TIC acontece de 4 a 13 de outubro em Fortaleza e circula por mais quatro cidades do interior cearense: Canindé (10 a 13), Senador Pompeu (17 a 20), Russas (18 e 19) e Camocim (24 a 27). Na capital, o Festival ocupa espaços no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, levando a programação ao Teatro Dragão do Mar, Cinema do Dragão, Espaço Arena e Praça Verde, com espetáculos e exibições de filmes, de 4 a 12 de outubro, além de uma praça de alimentação ambientada pelo festival. Na Caixa Cultural Fortaleza a programação acontecerá de 10 a 13, no teatro e no pátio, com espetáculos, instalações artísticas e praça de alimentação.

Espetáculo “A Flauta Mágica”

A Flauta Mágica é a ópera mais famosa do compositor austríaco Mozart FOTO: ARES SOARES/UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Até 27 de outubro, às 17h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (3477.3311)

Música, dança e encantamento são palavras que podem descrever A Flauta Mágica, a ópera mais famosa do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Na peça, o protagonista Tamino é um jovem príncipe que está prestes a se tornar rei. Ele precisa passar por uma Prova no Templo de Sabedoria do reino de Sarastro. No caminho para o teste, Tamino conhece o simpático caçador de pássaros Papagueno e, atendendo ao apelo da poderosa Rainha da Noite, tenta resgatar sua filha Pamina, supostamente, sequestrada e encarcerada no castelo de Sarastro.

Exposição Arquitetura e Cidade

A mostra reunirá cerca de 40 desenhos de paisagens urbanas FOTO: REPRODUÇÃO/UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Até 14 de dezembro, a partir de 7h, na Universidade de Fortaleza (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Gratuito. (3477.3311)

Em comemoração aos 80 anos do arquiteto e urbanista Campelo Costa, a Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, realiza a exposição Arquitetura e Cidade – Campelo Costa. A mostra reunirá cerca de 40 desenhos de paisagens urbanas que têm por tema imagens que marcaram o olhar do arquiteto em sua passagem por várias cidades, como Paris, Nova York, Roma, Milão, Amsterdam, Lisboa, Porto, São Paulo, Olinda, Igarassu, Fortaleza, Sobral, entre outras.

Exposição “Um instante de Teatro”, de Arnaldo Moura

Até 30 de outubro, de terça a sexta, na Galeria Ramos Cotoco no Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525, Centro). Gratuito. (3101.2583)

Um instante de teatro propõe um olhar sobre algumas cenas do teatro cearense a partir da pintura. Mais do que uma transposição da cena para as telas, o trabalho é uma investigação entre a pintura e o teatro, revelando uma visualidade e uma sensibilidade expressiva por meio do movimento, do gesto, da luz e da cor.

Cineclube Vila das Artes - Mostra Territórios Hostis

No dia 7 de outubro, estará em cartaz o filme Era o Hotel Cambridge (2016) FOTO: REPRODUÇÃO/AURORA FILMES

Todas as segundas-feiras do mês, às 18h, na Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro). Gratuito. (3252.1444)

A Vila das Artes, por meio da Escola Pública de Audiovisual, realiza mostra especial com o tema “Territórios Hostis”. Ao longo do mês de outubro, quatro filmes irão compor a programação do Cineclube Vila das Artes em sessões gratuitas e abertas ao público. Com o intuito de discutir os fatores que propiciam conflitos territoriais em diferentes partes do globo, a mostra visita temas como as desigualdades sociais, a ganância por lucro, a especulação imobiliária e o desrespeito por populações tradicionais e históricas. No dia 7 de outubro, estará em cartaz o filme Era o Hotel Cambridge (2016).

Noite das Estrelas

Em caso de céu nublado, a sessão poderá ser interrompida ou cancelada FOTO: REPRODUÇÃO

Terça (8) e quarta (9), às 19h, no Planetário Rubens de Azevedo (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8639)

Todos os meses, sempre nas noites de Quarto Crescente Lunar, o planetário disponibiliza telescópios ao público em geral para observação astronômica de crateras da lua, planetas, nebulosas. Em caso de céu nublado, a sessão poderá ser interrompida ou cancelada.

Cine Freud 2019.2: Meu Anjo

A exibição do filme será seguida por palestra FOTO: REPRODUÇÃO/ FACEBOOK

Quarta (9), às 14h, no Auditório José Albano (Av. da Universidade, 2683, Benfica). Gratuito. (3366.7301)

O filme conta a história de Elli (Ayline Aksoy-Etaix) e sua mãe Marlène (Marion Cotillard), que se esforçam para fugir do tédio e do serviço social. Um dia, Marlène decide abandonar a filha por um homem que acabou de conhecer em mais uma noite de excessos. Elli deve confrontar os demônios da mãe para recuperá-la. A exibição será seguida por uma palestra com Priscilla Hadassa, Psicanalista, Graduada em Psicologia pela UFC e Psicóloga no Hospital do Coração Dr. Carlos Alberto Studart Gomes.

Pré-estreia de GRETA

O filme foi o grande vencedor do Festival Cine Ceará FOTO: ALINE BELFORT

Quarta (9), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). Vendas no site. (3252.4138)

Após estrear mundialmente na Berlinale Panorama e de ser consagrado como grande vencedor do Festival Cine Ceará, GRETA volta a ser exibido em Fortaleza em pré-estreia seguida de debate com o diretor Armando Praça; o convidado Allan Deberton (diretor do longa 'Pacarrete'); o secretário da cultura do Ceará Fabiano Piúba; Rodrigo Ferreira, membro do coletivo As Travestidas; e Fernando Piancó, ator e gestor do Teatro Carlos Câmara; com mediação de Pedro Azevedo, programador e curador do Cinema do Dragão.

Amarrações Estéticas com Raquel Virgínia e Helena Vieira

O encontro acontecerá durante a mesa “Arte Livre: Música e Teatro em tempos de agir” FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Quarta (9), às 19h, no Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). Gratuito. (3219.5865)

Raquel Virgínia e Helena Vieira são artistas e pesquisadoras com atuação de resistência, talento, criatividade e que trazem no corpo a potência de ser mulher trans. Elas participarão do evento Amarrações Estéticas, que promove conexões entre os projetos desenvolvidos nos laboratórios do Porto Iracema das Artes. O encontro acontecerá durante a mesa “Arte Livre: Música e Teatro em tempos de agir”, no Auditório da Escola. A escritora e ativista Helena Vieira é proponente do projeto “Onde estavam as travestis durante a ditadura?” e Raquel Virgínia integra o grupo As Bahias e a Cozinha Mineira, sendo também tutora do projeto Pulso de Marte, do Lab Música do Porto.

Mês das Crianças no Sesc

O evento acontece nas cidades de Fortaleza, Sobral, Iguatu e no Cariri FOTO: DAVI PINHEIRO

De quarta (9) a sábado (12) de outubro. Gratuito e com inscrições abertas. (3455.2102)

Durante todo o mês de outubro, as crianças terão maratona infantil, espetáculos de teatro, contação de histórias e circuito de brincadeiras, promovidos nas cidades de Fortaleza, Sobral, Iguatu e no Cariri, em comemoração ao Dia da Criança. De quarta-feira (9) a sexta-feira (11), a programação do Sesc será levada para escolas públicas de Fortaleza e Caucaia, com roda de leitura, narração de histórias, espetáculos teatrais e musicais na Semana Literária da Criança. No sábado (12), será comemorado oficialmente o Dia da Criança, na Unidade Sesc Fortaleza (Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro), com atrações circenses, brinquedos infláveis e atividades recreativas. As inscrições são gratuitas na Unidade Sesc Fortaleza com os professores da unidade.

Lançamento Disco Marcos Lessa e Roberto Menescal

O lançamento acontecerá em São Paulo FOTO; REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Quinta (10), às 20h, no Blue Note SP (Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2073, 2o. andar). Ingressos: R$80 (inteira) R$40 (meia). Vendas no site www.tudus.com.br. Abertura da casa às 19h.

"Deslizando na Canção" é o nome do novo álbum de Marcos Lessa produzido por Roberto Menescal. O dois aportam na capital paulista para o show, ao lado de representantes do primeiro time de instrumentistas atuantes no Ceará: Tito Freitas (piano) e Eduardo Holanda (violão). Em 2018, em um show de Menescal em Fortaleza, surgiram as duas primeiras gravações do disco, justamente de "Nina" e "Pelo avesso do tempo", ambas com guitarra e arranjo de Menescal e a voz de Marcos. O mesmo time garante a sofisticação, o suingue, a sutileza e as surpresas de todo o álbum, acrescido apenas dos convidados Marcos Valle e Jorge Vercillo.

Espetáculo Belchior: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro

O ator e cantor Pablo Paleologo dá vida ao cearense FOTO: DIVULGAÇÃO

Sexta (11) e sábado (12), às 21h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: de R$20 a R$50. Vendas no site. (3099.1290)

O espetáculo conta um pouco da vida, da obra e dos pensamentos do cantor e compositor cearense Belchior, por meio de uma dramaturgia formada por trechos de entrevistas do próprio cantor. Pablo Paleologo dá vida ao cearense, enquanto o ator Bruno Suzano interpreta o Cidadão Comum, personagem recorrente nas canções de Belchior e de alguma forma seu alter ego.

Um Tiquinho de Nada

A palhaça Nada vislumbra o espaço ideal para mais um de seus shows de artes de rua FOTO: LEVY MOTA

Sábado (12), às 10h, na Arena Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8639)

A palhaça Nada perambula pelas ruas em mais um dia de labuta. De repente, vislumbra o espaço ideal para mais um de seus shows de artes de rua. Até que então, no derradeiro tempo, tudo para para que finalmente Nada faça seu espetáculo! Terminado, Nada vê a noite vindo e ela brinca com as sacolas vadias, reluzentes ao luar, abandonadas ao vento, a dançar.

Stand Up Comedy Ô de Casa

Moisés Loureiro se junta a Paulo Soares e dão início ao projeto "Ô de Casa" FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (12), às 20h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia). Vendas no site. (3477.3311)

Os comediantes cearenses Moisés Loureiro e Paulo Soares dão início ao projeto "Ô de Casa". Depois de se apresentarem pelo país, decidiram que está na hora de receber seus amigos do stand up em sua terra natal. Na primeira edição, os comediantes recebem Júnior Chicó, humorista pernambucano que já integrou o elenco do 'Comédia em Pé'. Em suas piadas, além de brincar com a adaptação ao mudar do Nordeste para São Paulo, fala também sobre como tem sido a abordagem de temas como relacionamento, sendo um dos primeiros humoristas assumidamente gay que fala sobre isso no Stand Up Comedy brasileiro.

Corredor Cultural Benfica

Domingo (13), a partir de 7h, no entorno da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (Av. da Universidade, 2853, Benfica) e na Praça da Gentilândia. Gratuito.

Sob o lema “O bairro + bacana da cidade”, o mês de outubro marca o retorno de um dos projetos culturais e de ocupação urbana mais queridos de Fortaleza. O Corredor Cultural Benfica promove sua primeira edição de 2019. O evento oferece programação artística e cultural, com oficinas, visitas guiadas, performances na praça, entre outros. Mais informações no site.

Especial Dia das Crianças da Orquestra Contemporânea Brasileira

Domingo (13), às 10h30, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia). Vendas no site. (3252.4138)

A Orquestra Contemporânea Brasileira apresenta um concerto em homenagem ao Dia das Crianças, sob a regência do maestro Arley França. Serão executadas músicas que marcaram a infância de crianças de todas as idades, como cantigas de roda, trechos do musical “A Arca de Nóe”(Toquinho e Vinicius de Moraes), temas de desenhos animados da Disney e sucessos como” Lindo Balão Azul “(Guilherme Arantes). A orquestra contará ainda com a participação do grupo cênico-musical Dona Zefinha, que fará a mistura de música e humor, tendo os palhaços Bufão, Panfeto e Pafim como os protagonistas do espetáculo.

Histórias de Éboras

O projeto tem como proposta narrar histórias, lendas e mitos dos deuses FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

Domingo (13), às 17h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8639)

Histórias de Eborás é um projeto artístico narrativo para crianças, desenvolvido pelo ator Edivaldo Batista que tem como proposta narrar histórias, lendas e mitos dos deuses Iorubas e outras histórias de origem africana. As histórias contadas pertencem aos livros: Os chifres da hiena e outras Histórias da África Ocidental de Mamadou Diallo; Eleguá de Carolina Cunha; e Mitologias dos Orixás de Reginaldo Prand.

Fagner - O Musical

A homenagem celebra os 45 anos de carreira do cantor FOTO: DIVULGAÇÃO

Domingo (13), às 18h no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Gratuito + 1 lata de leite na entrada do espetáculo. (3252.4138)

O cantor e compositor Raimundo Fagner, ícone da música popular brasileira e presidente da Fundação Social Raimundo Fagner, completa em 2019 seus 70 anos. Com o objetivo de homenageá-lo, a Orquestra e Coro da fundação apresenta um espetáculo cênico musical, trazendo em seu repertório a história do compositor e das canções que marcaram época e levaram poesia em forma de música ao cenário cultural brasileiro.

Tributo Cazuza

Show homenageia o cantor Cazuza FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

Domingo (13), às 18h, na Arena Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8639)

O projeto é uma homenagem a um que revolucionou a música brasileira e a cabeça de muita gente. O Tributo Cazuza apresentado pela banda Altos Versos já existe há 7 anos, buscando o melhor do rock nacional, principalmente, dos anos 80 e 90. O projeto mexe com a memória afetiva de muita gente e incentiva as novas gerações a conhecer o poeta.

Show do Mágico Goldini

O espetáculo apresenta mágicas interativas FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

Domingo (13), às 18h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8639)

O show mostra uma performance bem variada de efeitos mágicos, capaz de despertar o interesse do público de todas as idades. O show vai além do entretenimento; mágicas interativas apresentadas com o intuito apenas de encantar, em alguns momentos do espetáculo, ilusões viram metáfora com o objetivo de passar uma mensagem de tocar. Toda essa atmosfera reflete na vivência do próprio mágico, que teve o seu sonho despertado ainda na infância após assistir um mágico no circo.

Espetáculo O Problema é Meu por Rodrigo Marques

Rodrigo Marques é um dos apresentadores do programa A Culpa é do Cabral, no Comedy Central FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (13), às 20h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: de R$ 30 a R$80. Vendas no site. (3099.1290)

Rodrigo Marques está no Stand Up comedy desde 2008 e desde então, já foi roteirista do Porta dos Fundos, atração no Risadaria, e atualmente é um dos apresentadores do programa A Culpa é do Cabral, no Comedy Central. Em seu canal do YouTube, onde divulga diversos vídeos de suas apresentações, Rodrigo Marques já conta com quase 1,5 milhão de acessos, e seu Facebook já se aproxima dos 300 mil fãs, números que aumentam diariamente devido ao reconhecimento e sucesso de público e crítica em suas apresentações.