Heloisa Perissé termina quimioterapia e agradece apoio dos amigos

A atriz Heloisa Perissé, 53, publicou uma mensagem nas redes sociais para celebrar o fim de seu tratamento para combater o câncer nas glândulas salivares.

"Acabou Saí do deserto!!! A noite foi escura, mas o dia nasceu! Acabou a guerra!", escreveu a atriz no Instagram com fotos ao lado de toda a equipe médica.

A atriz agradeceu pelo apoio dos filhos, do marido e da mãe de 89 anos que a acompanhou nas sessões. Perissé também lembrou o apoio dos amigos, que ela considera uma segunda família. Ao longo do tratamento, ela recebeu mensagens públicas das atrizes Mônica Martelli e Ingrid Guimarães.

A doença na Perissé foi descoberta durante um check-up feito em julho. Desde então, a atriz se submeteu a uma cirurgia para retirada do tumor na glândula salivar do lado esquerdo. Logo após o procedimento, a atriz deu início à quimioterapia.

Para se dedicar integralmente à sua recuperação, Heloísa cancelou a turnê do espetáculo "Loloucas", na qual atuaria ao lado de Maria Clara Gueiros. A peça, escrita por ela, aborda reflexões sobre a trajetória da amizade de duas amigas ao longo dos anos.