Heloisa Périsse agradece apoio ao anunciar fim de nova etapa da quimioterapia

"Fim da segunda semana. Obrigada por todas as mensagens de carinho!!!! Glória a Deus!". Foi assim que Heloísa Perissé, 53, não só anunciou o fim de mais uma fase da quimioterapia, como também agradeceu o apoio que vem recebendo de amigos e fãs.

Celebridades deixaram mensagens de carinho no Instagram da atriz. "Amor, você tem bençãos de todos com certeza, porque você é uma luz! Te amo!", escreveu Miguel Falabella, 62. Já Susana Vieira, 77, postou "querida tamo junto ! É difícil mas dá para vencer!!! Te amo Lolo!!!!". Padre Fábio de Melo, 48, Angélica, 45, Adriane Galisteu, 46, e Eriberto Leão, 47, estão entre as celebridades que também se manifestaram.

A doença foi descoberta durante um check-up feito em julho. Périsse, então, se submeteu a uma cirurgia para retirada do tumor na glândula salivar do lado esquerdo há cerca de um mês. Logo após o procedimento, a atriz deu início à quimioterapia.

Para se dedicar integralmente à sua recuperação, Heloísa cancelou a turnê do espetáculo "Loloucas", na qual atua ao lado de Maria Clara Gueiros, 54. A peça -escrita por Périsse- traz reflexões sobre a trajetória da amizade de duas amigas ao longo dos anos.