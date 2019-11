Harry e Meghan decidem passar Natal com mãe da atriz e frustram rainha Elizabeth 2ª

O príncipe Harry, 35, e a mulher, a duquesa de Sussex Meghan Markle, 38, estão planejando uma "pequena festa de Natal", que incluiria só o casal, o filho deles, Archie, de seis meses, e mãe de Markle, Doria Ragland. Fontes do jornal US Weekly afirmaram que a rainha Elizabeth está desapontada com a decisão do casal.

Harry e Meghan passaram o primeiro Natal deles, em 2017, com a rainha e todo o resto na família na residência de Sandrigham, em Norfolk. A grande questão do deles, segundo o jornal, é tentar fugir das festividades oficiais de fim de ano da coroa.

"Como é o primeiro Natal de Archie, eles querem que a data seja superespecial, apenas eles e Doria", afirmou a fonte. "Todo o drama em torno do casal provocou muito estresse a eles, e agora, eles querem que a família seja a prioridade número 1", completou a fonte.

Já William e Kate, que são pais de George, Charlotte e Louis, vão passar a ceia da véspera e o almoço de Natal com a família, em Norfolk.

O mesmo jornal americano noticiou que os dois príncipes e suas respectivas mulheres já pensam em ter mais filhos e quem sabe, uma gravidez não pode surgir já no ano que vem.

Tensão familiar

Harry e Meghan estão vivendo de forma cada vez mais isolada da família. Segundo reportagem da revista People, a exibição na TV do documentário "Harry & Meghan: An African Journey", que retrata a turnê do casal pela África, causou alguns constrangimentos à família real.

Em uma das entrevistas do documentário, Harry admite que ele e o irmão, William, estão seguindo caminho bastante diferentes no momento. Uma fonte disse à revista que os dois mal se falam e nem trocam mensagens.

Parte disso ocorre por Meghan ter sido extremamente atacada pela imprensa britânica durante a sua gestação e o nascimento de Archie, o que seria muita pressão para uma mãe de primeira viagem.

União mais longa da coroa

Nesta quarta-feira (20), uma data está sendo celebrada pela família real. Faz 72 anos que a rainha Elizabeth, 92, está casada com o príncipe Philip, 98. Os perfis oficiais da coroa lembraram a data com fotos da cerimônia do casal que ocorreu na abadia de Westminster, em 1947.

A história do casal está sendo contada pela série "The Crown", da Netflix, que estreou a terceira temporada no domingo passado.