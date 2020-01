Harmonia do Samba lança música e clipe em parceria com Ludmilla

O grupo Harmonia do Samba lançou nesta quarta-feira (6) uma parceria com a cantora Ludmilla. A canção "Sacanagenzinha" ganhou clipe e é a primeira a ser divulgada como parte do projeto audiovisual “A Melhor Segunda-Feira do Mundo”, ensaio de verão realizado pela banda no último dia 6 de janeiro.

“Eu fiquei tão feliz quando fiz essa música e o Xanddy topou gravar”, comentou Ludmilla durante a gravação no show. Segundo Xanddy, a música, que é composição de Ludmilla, foi escolhida por ser "quente" e um "presente". "Vai pegar igual a chiclete", afirmou.

No projeto, o Harmonia também recebeu no palco o sertanejo Felipe Araújo, o pagodeiro Ferrugem, o líder do Parangolê, Tony Salles, e a cantora gospel Jamily. Veja o clipe: