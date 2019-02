O Hard Rock Cafe está nos últimos preparativos para abrir em Fortaleza e os artigos colecionáveis vendidos dentro da Rock Shop serão personalizados com temática regional. Entre as edições limitadas, uma novidade exclusiva do HRC Fortaleza são os isqueiros em cor ouro e prata, que serão estampados com um design que traz pontos turísticos da capital, como a orla da Beira Mar, estátua de Iracema, a bandeira de Fortaleza e outros emblemas cearenses.

Também serão ofertados os pins colecionáveis com temas locais, que estarão disponíveis com edições limitadas em cerca de 200 unidades.

A linha de camisas nas cores preto e branco, com o nome do Cafe em Fortaleza, e os copos do HRC também estarão disponíveis na loja.

“Oferecemos uma grande diversidade de produtos, dentre eles, itens limitados e exclusivos, para colecionadores espalhados em todo o mundo. Ainda nem abrimos o HRC Fortaleza e já estamos com várias reservas de objetos”, esclarece Samuel Sicchierolli, Presidente da VCI Holding, investidora da marca Hard Rock Hotel no Brasil e um dos proprietários do HRC Fortaleza.

Saiba mais

Fortaleza é a primeira cidade do Nordeste a ter uma unidade do HRC e a terceira do país, por meio VCI Holding, investidora da marca Hard Rock Hotel no Brasil. O restaurante terá um espaço de mais de 1.700 metros quadrados com varanda, área vip, lounge, espaço kids, serviço de manobrista e mais de 50 memorabílias de grandes artistas do mundo da música que irão compor o Museu do Rock e a Rock Shop. O restaurante está com abertura prevista para março deste ano.