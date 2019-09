Hard Rock Cafe divulga grupos selecionados para batalha de bandas de projeto internacional

Vai começar a corrida em busca do título de melhor banda de rock and roll da capital cearense. Quem permanecer até a última fase da seleção, ganha sua vaga para concorrer ao título de melhor banda de toda América Latina. O evento que terá representantes de 12 localidades da região é promovido pelo Hard Rock Cafe Internacional.



A seletiva local da Batalha de Bandas será realizada no palco principal do Hard Rock Cafe Fortaleza, que conta com estrutura fixa de iluminação e som. O número de grupos inscritos concedeu à cidade a marca de quarto local com maior número de interessados, ficando atrás somente de Santiago, Bogotá e Caracas. No total, 86 grupos inscritos, sendo somente 11 desses selecionadas para essa segunda etapa.

Entre as exigências da competição, todas as bandas devem se apresentar com repertório exclusivamente em português ou espanhol, além de serem formadas por cinco integrantes, no máximo. A seletiva local tem início em 16 de setembro e segue até o dia 19. A grande final local será dia 9 de outubro, e a mundial, dia 20 do mesmo mês, ao vivo, via webnar.

Ao longo dos quatros dias de apresentação no palco principal do restaurante, os grupos serão avaliados por um corpo de jurados formado por críticos de música, produtores do cenário local e empresários, além de pessoas que amam e respiram arte, música e cultura. Os nomes que compõem esse grupo são: Cláudio Mendes, produtor musical; Denor Sousa, produtor da banda Selvagens à Procura de Lei; Rodrigo Vargas, jornalista cultural; Jadeilson Feitosa, e Juliana Feitosa, diretora da Duetos Escola de Música. Entre os requisitos que precisam ser preenchidos para se consagrar como a melhor banda de rock and roll da capital cearense estão musicalidade, talento de voz, originalidade, presença de palco e apelo dos fãs.

Banda selecionadas:



Segunda-feira (16)

Mano Braz Os Verminosos



Terça-feira (17)

Fullgas

Pj Rock

Band Roger Capone



Quarta-feira (18)

Vinny Fist

Andre Lua Nova Polaris



Quinta-feira (19)

O Verbo

Coda

Shirley Cordeiro

SERVIÇO

Programação da Batalhas de Bandas (Viva Rock Latino)

Datas: 16, 17, 18 e 19 de setembro

Local: Hard Rock Cafe Fortaleza (Shopping RioMar Papicu – Entrada da Lagoa do Papicu)

Horário das apresentações: a partir das 20h

Será cobrado couvert artístico de R$ 15,00