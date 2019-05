Hanoi Hanoi doa ítens para memorabilia do Hard Rock Café Fortaleza

Na próxima terça (4), na Concept Store (Avenida Desembargador Moreira, 1080, Aldeota), a banda Hanoi Hanoi faz a entrega de ítens para a memorabilia do Hard Rock Café Fortaleza (Shopping RioMar). Um violão, um baixo e um casaco usados pelos integrantes da formação há mais de 25 anos, no auge do grupo, serão doados para o acervo do espaço simbólico.

Na ocasião, a banda formada por Arnaldo Brandão (baixo e voz), Ricardo Bacelar (guitarra, teclado e vocal), Sérgio Vulcanis (guitarra e vocal) e Marcelo da Costa (bateria e vocal) fará entrevista coletiva para a imprensa local. Após um hiato de 16 anos sem se apresentar no Ceará, o Hanoi Hanoi faz show no Hard Rock Café Fortaleza na próxima quinta (6), a partir das 22h.

No repertório, o quarteto traz seus sucessos da década de 80, como "Totalmente Demais", "O Tempo não pára" e "Rádio Blá", além de releituras do cancioneiro do período, a partir da obra de Lulu Santos, Barão Vermelho, Capital Inicial, Legião Urbana, dentre outros.

A entrega dos três ítens de memória para o Hard Rock Café local tem relação com os 11 anos de carreira do Hanoi Hanoi (1985-1995). Durante esse tempo, a banda viajou por todo o Brasil e fez uma média de 200 shows por ano. A formação ainda lançou cinco álbuns.

Serviço

Hanoi Hanoi em Fortaleza

Show da banda nesta quinta (6), a partir das 22h, no Hard Rock Café Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu – Shopping RioMar). Couvert artístico: R$ 15. Contato: (85) 3182.1971