Hanói Hanói doa instrumentos para acervo do Hard Rock no Ceará

Os fãs de rock agora vão poder conferir peças usadas nos palcos pela banda Hanói Hanói, sucesso nos anos 1980, no acervo de itens de grandes nomes da música nos empreendimentos Hard Rock no Ceará. Na manhã desta terça-feira (4), os integrantes do grupo fizeram a entrega de um casaco, um violão, um baixo e uma guitarra. Os itens têm mais de 25 anos e foram usados na época em que a banda viajava em turnê pelo Brasil.

Arnaldo Brandão (baixo e voz); Ricardo Bacelar (guitarra, teclado e vocal); Sérgio Vulcanis (guitarra e vocal) e Marcelo da Costa (bateria e vocal) estiveram reunidos na Concept Store do Hard Rock, no bairro Meireles, para doar os instrumentos.

Samuel Sicchierolli, gestor dos empreendimentos Hard Rock, contou que as peças entraram para o acervo que já alcança 80 mil itens. "São peças originais no mundo todo que decoram todos nossos equipamentos. Estamos montando a memorabilia do Brasil. Começou com Dinho, depois foi pessoal do Titãs, agora Hanói Hanói e ainda estamos conversando com várias bandas. Alguns grupos estão vindo atrás. Para eles que são músicos é fundamental, e uma honra, estarem com os instrumentos expostos como ícones do rock".

As peças da banda brasileira ficarão disponíveis ao público no Hard Cafe e Hotel localizados no Ceará. Depois de três anos, os itens seguem para a sede do empreendimento nos Estados Unidos. De lá, são transferidos para outras unidades pelo mundo. "É uma importação temporária. Os itens do Hanói Hanói podem seguir para Singapura ou mesmo Los Angeles", conta Sicchierolli.

Ricardo Bacelar conta que as peças doadas compõem a memória afetiva dos integrantes da banda. "É um prazer fazer parte deste acervo internacional. É louvável essa iniciativa com todas essas bandas. O lugar correto para colocar esse material é lá, a casa do rock. As próximas gerações musicais vão conhecer nosso trabalho. Tem instrumentos aqui de estudos nossos, outros que foram do Rock in Rio. Todos são originais e fizeram parte da nossa vida. Hoje, o mercado da música é muito segmentado. Temos as redes sociais e serviço de streaming onde todo mundo pode fazer música. É tudo mais democrático".