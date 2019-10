Halloween: confira as fantasias usadas pelos famosos

A festa de Halloween está se popularizando no Brasil e a tradição da fantasia não pode faltar, mas apesar do Dia das Bruxas ser comemorado oficialmente nesta quinta-feira (31), vários famosos já compartilharam suas fantasias e participaram de festas temáticas.

Xand Avião e a esposa Isabele Temoteo compareceram à festa de Halloween organizada por Anitta no Rio de Janeiro. Os dois usaram fantasias inspiradas no filme "O Silêncio dos Inocentes".

Sabrina Sato e a filha Zoe (11 meses) também entraram na brincadeira e se fantasiaram para o Halloween. A apresentadora apostou em uma fantasia de palhaço inspirada na ópera Pagliacci para um evento em São Paulo.

Zoe completa um ano em dezembro. Reprodução

Hugo Gloss, David Brazil, Dani Calabresa, Letícia Colin, Juliana Paes, Paola Oliveira, Belo e Gracyanne Barbosa foram algum dos famosos que entraram no clima de Halloween. Confira as fantasias.

Dani Calabresa brincou com a frase de Anitta no Rock in Rio e foi com fantasia inspirada no look da cantora Reprodução/Instagram

Nicole Bahls usou a produção na festa de Halloween organizada por Anitta. Reprodução/Instagram

A fantasia de Xand Avião e Isabele Temoteo foi inspirada no filme "O Silêncio dos Inocentes". Reprodução/Instagram

Isis Valverde foi à festa de Halloween realizada no Copacabana Palace. Reprodução

Sabrina Sato foi fantasia de palhaço para evento de Halloween em São Paulo Reprodução

Angélica foi de mulher-gata com Luciano Huck em uma festa de Halloween. Reprodução

Hugo Gloss se fantasiou como o Gênio da Lâmpada, do filme "Aladinn". Reprodução

Anitta realizou uma festa temática de Halloween em sua casa no Rio de Janeiro. Reprodução/Instagram

Letícia Colin está grávida de Uri e foi fantasiada de abóbora. Reprodução

David Brazil e Juliana Paes foram alguns dos famosos convidados para a festa de Halloween organizada por Anitta. Reprodução/Instagram