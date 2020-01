Hadson propõe teste de fidelidade para expor famosas no BBB 20 e choca Marcela

Uma estratégia de Hadson para vencer as mulheres famosas do grupo Camarote chocou Marcela nesta quarta-feira (29) no Big Brother Brasil 20. O ex-jogador de futebol disse que eles vão usar Lucas para fazer uma espécie de teste de fidelidade com as sisters casadas, especialmente, Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Segundo ele, a blogueira teria esse ponto como "fraqueza". Mais tarde, em conversa sozinho com Felipe, Hadson afirmou que a estratégia era, na verdade, um "blefe".

Tudo começou quando os dois brothers conversavam com Marcela e Gizelly. Lucas disse que o "único jeito de ganhar" do grupo Camarote (formado em sua maioria por famosos) é fazer eles pisarem no "próprio buraco".

O ex-jogador de futebol, então, afirmou: "É isso que a gente está fazendo. O Lucas, a gente está usando ele para distrair, para que as mulheres cedam, as que são casadas lá fora". "A gente está tentando fazer com que ela erre, porque a gente sabe que uma aqui, inclusive, a que estava hoje no paredão [Bianca Andrade], essa é a fraqueza dela, a fraqueza dela está aqui."

Logo depois, Marcela disse para Felipe que não gostou da estratégia deles. "Não conte comigo para fazer esse tipo de estratégia. Eu não vou contar e não vou fazer nada, mas não conte comigo para fazer alguém se foder desse jeito, porque eu acho que não precisa."

O arquiteto também afirmou que era contra a estratégia. "Eu também acho que não precisa, mas se eles querem fazer, já é problema deles, eles vão se queimar."

Blefe

Em conversa só com Gizelly, Marcela se mostrou indignada com a proposta de Hadson. "É nojento. Eles são esse tipo de pessoa e vão fazer isso com a gente em algum momento".

Ela disse que só não iria comentar com as outras sisters com medo de elas não acreditarem na história. "Não vale tudo por R$ 1,5 milhão [prêmio pela vitória]. Eu quero muito estar aqui, quero muito o prêmio. Mas vou sair daqui de cabeça erguida. Meu sucesso não depende da dor de ninguém", disse. Gizelly concordou e afirmou: "Acho que foi a pior trama de todas as edições".

Mais tarde, quando estava sozinho com Felipe, Hadson falou que a estratégia do teste de fidelidade era um "blefe" "Estava blefando, porque você chegou lá. Eu blefei só para elas. Você que chegou lá abraçando essa ideia", disse o brother. "Eu só queria saber o que elas querem, entendeu?", completou ele.