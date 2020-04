Gusttavo Lima vai participar de festival online após anunciar que não faria mais lives

Após dizer que não faria mais lives para evitar ser censurado, o cantor Gusttavo Lima, 30, teve a sua participação confirmada no festival de música online organizado pelo Villa Mix, que acontece no próximo dia 3 de maio.

A informação foi divulgada na noite desta segunda-feira (20), no intervalo da live dos sertanejos Amigos.

Após ser criticado por falar palavrões e beber de cerveja a tequila durante seus shows online, Gusttavo Lima disse no último dia 16 que não faria mais apresentações por esse modelo.

"Acho que o grande segredo da live é tirar o lençol do fantasma. Acho que uma live engessada e politicamente correta não tem graça. O bom são as brincadeiras, a vontade, levar alegria, alto astral para as pessoas que estão agoniadas nesse momento. Não farei live pra ser censurado", escreveu ele em seu perfil no Twitter.

"Juntos, ajudamos muitas pessoas. Foram toneladas de alimentos e arrecadações... Fizemos nosso papel, Deus abençoe a todos", afirmou.

O cantor fez o anúncio após o Conar, órgão de regulamentação publicitária, abrir uma representação ética por possíveis irregularidades em relação ao consumo de bebida alcoólica no show virtual do dia 11.

