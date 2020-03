Guilherme, Gizelly e Pyong estão no sexto paredão do BBB 20

Em uma votação diferente da tradicional, Guilherme, Gizelly e Pyong foram indicados ao sexto paredão do Big Brother Brasil 20.

O modelo prudentino, que era o anjo da semana, deu à Flay mais uma semana no jogo. "Minha prioridade é a Gabi, mas ela não corre risco algum", disse o rapaz ao justificar a imunidade à paraibana.

A líder Ivy colocou Guilherme na berlinda dizendo não concordar com algumas atitudes dele na casa, citando, inclusive, a relação dela com Gabi e Bianca. O indicado pela líder deveria escolher alguém para ir ao paredão e colocou Pyong na berlinda, querendo, nas palavras dele, que o público julgue o que o hipnólogo está fazendo no reality.

Rafa, Daniel, Pyong, Marcela, Gizelly e Thelma votaram em Felipe Prior. Já Babu recebeu indicações de Manu, Victor, Flay, Mary e Gabi. Porém, como a dinâmica do jogo foi diferenciada, apenas Prior foi para a berlinda e teve o direito de indicar alguém para ir direto ao paredão. Sem sequer pensar, ele optou por Gizelly.

Os três últimos indicados disputaram a prova bate e volta, que foi baseada na sorte. Doze cartas de baralho gigantes estavam no gramado. Cada um dos participantes deveria escolher, alternadamente, uma delas, aquele que tirasse a maior venceria a rodada. Estaria livre do paredão, quem tivesse o maior número de pontos ao fim de quatro jogadas. Pyong não venceu nenhuma, Gizelly marcou um ponto e Prior fez três pontos, livrando-se, assim, do paredão.

Gizelly defendeu sua permanência na casa, dizendo que sonha desde menina em participar do reality. "Eu fui um furacão aqui como sou lá fora", disse, emocionada.

Guilherme falou que sempre quis estar ali e discordou da justificativa de Ivy para indicá-lo, reafirmando que Gabi e ele são um casal. "Estou me descobrindo aqui", falou o modelo. Já Pyong declarou estar no reality pelo prêmio e que não teria perdido o nascimento do filho à toa. "Eu vim para jogar, dar o meu máximo, quem quer amizade e namoro, lá fora tem", finalizou.

Antes desta disputa, porém, na brincadeira dedo-duro, Ivy sorteou dois participantes em uma urna: Babu e ela mesma. Eles escolheram descobrir os votos de Gabi e Victor, respectivamente. O resultado do paredão será divulgado no programa da próxima terça-feira (3).