Guia dos Pratinhos: opções que vão de R$ 7 a R$ 28 em Fortaleza

O Diário do Nordeste publica o Guia dos Pratinhos com 35 opções localizadas em vários bairros, praças já consagradas para quem procura por essa iguaria e até restaurantes que incluíram a opção no cardápio. Os valores para tanto sabor? Eles variam, em média, de R$ 7 a R$ 28.

Arroz branco ou baião? Tem geralmente três opções de vatapá também: peixe, camarão ou frango. Salada, carne do sol, calabresa e creme de galinha são outras possibilidades à disposição para montar o pratinho dos sonhos em Fortaleza. Abaixo, veja onde se deliciar:

O Guia dos Pratinhos é colaborativo e pode ter a sua participação.